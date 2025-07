Anápolis e Guarani enfrentam nesta segunda-feira (21), em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília) no Estádio Jonas Duarte, em Goiás (GO), com transmissão de SportyNet e DAZN.

Ficha do jogo ANA GUA Série C 13ª rodada Data e Hora Segunda-feira, 21 de julho, às 19h30 (de Brasília); Local Estádio Jonas Duarte, em Goiás (GO) Árbitro Marcello Rudá (DF) Assistentes José Reinaldo (DF) e Lucas Modesto (DF)

Anápolis x Guarani: como chegam os times?

O Tricolor da Boa Vista ocupa a 19ª posição da tabela, com dez pontos e equipe vem de derrota para o líder Caxias por 1 a 0 na última rodada. Expulso diante do Grená, Caxambu é desfalque para o duelo desta segunda-feira.

Já o Bugre é o 12º colocado da Série C, com 16 pontos, e perdeu para o Paulista na Copa Paulista no último compromisso do time. Recuperado de gripe, o atacante Isaque deve retornar à equipe; o volante Kadi pode estrear.

✅ FICHA TÉCNICA

ANÁPOLIS X GUARANI

13ª RODADA - SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 21 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Jonas Duarte, em Goiás (GO);

📺 Onde assistir: SportyNet e DAZN;

🟨 Árbitro: Marcello Rudá (DF);

🚩 Assistentes: José Reinaldo (DF) e Lucas Modesto (DF).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ANÁPOLIS (Técnico: Luiz Gabardo Junior)

Paulo Henrique; Fábio, Wilhelms, Lucão e Verrone; Simplicio e Paulinho; João Felipe, Barboza e Kadu; Celeri.

GUARANI (Técnico: Marcelo Faria Fernandes)

Andrey; Raphael, Alan Santos e Mateus Ferreira; Cicinho, Kelvi, Caio Mello e Emerson; Kauã, Diego Torres e Bruno Santos.