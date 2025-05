Ficha do jogo POR CDN 34ª rodada Campeonato Português Data e Hora Sábado, dia 17 de maio, às 14h (de Brasília) Local Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR) Árbitro José Armando Torres Bessa Onde assistir

Porto e CD Nacional se enfrentam em duelo válido pelo 34ª rodada do Campeonato Português. A partida acontece neste sábado (17), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR), às 14h (de Brasília). Em Portugal, o jogo será transmitido pelo canal do Sport tv 3, às 18h.

Tudo sobre o jogo entre Porto e Nacional pelo Campeonato Português (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Porto x CD Nacional

34ª rodada — Campeonato Português

📆 Data e horário: sábado, dia 17 de maio, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming - Brasil) Sport tv (Portugal)

🟨 Árbitro: José Armando Torres Bessa

📺 VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Porto (Técnico: Martin Anselmi)

Diogo Costa; Pedro, Martim Fernandes e Marcano; Mario, Varela, Eustáquio e Francisco Moura; Fábio Vieira, Samu e Rodrigo Mora.

❌ Desfalques: Nehuén Pérez, Vasco Sousa e Marko Grujic

❓ Dúvidas: -

🟣🟡 CD Nacional (Técnico: Tiago Margarido)

Rui Encarnação; Santos, Soumaré e Zé Vitor; Aurélio, Daniel Labidi e Paulinho Boia; Appiah, Joel e Fuki Yamada.

❌ Desfalques: Lucas França e Miguel Baeza.

❓ Dúvidas: Dyego Sousa.

