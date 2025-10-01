menu hamburguer
Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

Inter e Grêmio chegam ao clássico precisando vencer para se recuperar

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 01/10/2025
02:23
Onde assistir Internacional x Corinthians
Inter e Corinthians se enfrentam buscando a recuperação (Arte: Lance!)
O Internacional, 15º colocado, e Corinthians, 13º, se enfrentam nesta quarta-feira (1º) pelo Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 26ª rodada, às 19h30min (de Brasília), no estádio Bera-Rio, em Porto Alegre. O jogo será transmitido pela Amazon Prime (streaming).

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ficha do jogo

INT
COR
26ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Quarta-feira, 1º de outubro, 19h30min (de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir

Como chegam Internacional e Corinthians

Será o primeiro jogo de Ramón Díaz no Beira-Rio. O técnico estreou no sábado passado (27), no empate com o Juventude, no Alfredo Jaconi. O treinador contará com os retornos de Bernabei e Aguirre, que cumpriram suspensão. Com 28 pontos, o Inter está a seis pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, e precisa voltar a vencer para se afastar ainda mais do Z4.

Depois de fazer um grande primeiro tempo contra o Flamengo, o Corinthians até saiu na frente, mas perdeu de virada, em casa. Yuri Alberto errou um pênalti ao tentar uma cavadinha que não enganou Rossi. O centroavante está fora do jogo desta quarta, por suspensão. Memphis Depay também será desfalque. O Timão tem 29 pontos.

Tudo sobre o jogo Internacional x Corinthians, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X CORINTHIANS

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de outubro de 2028, às 19h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero (Técnico: Ramón Díaz).

ORINTHIANS: Corinthians: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Maycon e Bidon; Vitinho (Talles Magno) e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr).

No primeiro turno, o Corinthians venceu por 4 a 2 (Marcello Zambrana/AGIF)


