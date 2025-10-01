Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (01/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta (1)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (1), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da fase de liga da Champions League, da Série A do Brasileirão, do Mundial Sub-20 etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 1 de outubro de 2025)
Brasileirão
Palmeiras x Vasco – 19h – Premiere
Sport x Fluminense – 19h – Premiere
Mirassol x RB Bragantino – 19h – Premiere
Internacional x Corinthians – 19h30 – Prime Video
Santos x Grêmio – 21h30 – ge tv, Globo e Premiere
Botafogo x Bahia – 21h30 – Globo e Premiere
UEFA Champions League
Union Saint-Gilloise x Newcastle – 13h45 – TNT e HBO Max
Qarabag x Copenhague – 13h45 – Space e HBO Max
Barcelona x PSG – 16h – TNT e HBO Max
Monaco x Manchester City – 16h – Space e HBO Max
Arsenal x Olympiacos – 16h – HBO Max
Villarreal x Juventus – 16h – HBO Max
Napoli x Sporting – 16h – HBO Max
Bayer Leverkusen x PSV – 16h – HBO Max
Borussia Dortmund x Athletic Bilbao – 16h – HBO Max
Mundial sub-20
Espanha sub-20 x México sub-20 – 17h – Sportv, CazéTV e FIFA+
Itália sub-20 x Cuba sub-20 – 17h – FIFA+
Brasil sub-20 x Marrocos sub-20 – 20h – Sportv, CazéTV e FIFA+
Argentina sub-20 x Austrália sub-20 – 20h – FIFA+
UEFA Youth League
Bayer Leverkusen sub-19 x PSV sub-19 – 9h – UEFA.tv
Barcelona sub-19 x PSG sub-19 – 11h – UEFA.tv
AFC Champions League Elite
Shanghai Shenhua x Ulsan HD – 9h15 – Disney+
Campeonato Eslovaco
Kosice x Dunajská Streda – 13h – TV Green e OneFootball
Campeonato Norueguês
KFUM x Fredrikstad – 14h – TV Green e OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Munique 1860 x Viktoria Colônia – 14h – Canal GOAT e OneFootball
Osnabrück x Jahn Regensburg – 14h – Canal CaloSalvador e OneFootball
AFC Champions League Two
Al Zawraa x Al Nassr – 15h15 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Carrarese x Modena – 15h30 – OneFootball
Pescara x Südtirol – 15h30 – OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Queens Park Rangers x Oxford United – 16h – Xsports e Disney+
Copa Santa Catarina
Avaí x Marcílio Dias – 19h – Metrópoles (YouTube)
Amistoso Internacional
Ñublense x Colo-Colo – 20h – Disney+
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
NJ/NY Gotham (F) x Washington Spirit (F) – 20h – Disney+
Pachuca (F) x Alajuelense (F) – 22h – Disney+
Copa Centro-Americana
Plaza Amador x Real España – 21h – Disney+
Copa do Caribe
Weymouth Wales x Cavalier – 21h – Disney+
Cibao x Defense Force – 21h – Disney+
