imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (01/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta (1)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
06:00
Vasco e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão
imagem cameraFlaco Lopez jogador do Palmeiras durante partida contra o Vasco (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (1), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da fase de liga da Champions League, da Série A do Brasileirão, do Mundial Sub-20 etc.

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 1 de outubro de 2025)

Brasileirão

Palmeiras x Vasco – 19h – Premiere
Sport x Fluminense – 19h – Premiere
Mirassol x RB Bragantino – 19h – Premiere
Internacional x Corinthians – 19h30 – Prime Video
Santos x Grêmio – 21h30 – ge tv, Globo e Premiere
Botafogo x Bahia – 21h30 – Globo e Premiere

continua após a publicidade

UEFA Champions League

Union Saint-Gilloise x Newcastle – 13h45 – TNT e HBO Max
Qarabag x Copenhague – 13h45 – Space e HBO Max
Barcelona x PSG – 16h – TNT e HBO Max
Monaco x Manchester City – 16h – Space e HBO Max
Arsenal x Olympiacos – 16h – HBO Max
Villarreal x Juventus – 16h – HBO Max
Napoli x Sporting – 16h – HBO Max
Bayer Leverkusen x PSV – 16h – HBO Max
Borussia Dortmund x Athletic Bilbao – 16h – HBO Max

Jogos de hoje: PSG de Ousmane Dembélé e o Barcelona de Lamine Yamal se enfrentam pela Champions League (Foto: AFP)
Jogos de hoje: PSG de Ousmane Dembélé e o Barcelona de Lamine Yamal se enfrentam pela Champions League (Foto: AFP)

Mundial sub-20

Espanha sub-20 x México sub-20 – 17h – Sportv, CazéTV e FIFA+
Itália sub-20 x Cuba sub-20 – 17h – FIFA+
Brasil sub-20 x Marrocos sub-20 – 20h – Sportv, CazéTV e FIFA+
Argentina sub-20 x Austrália sub-20 – 20h – FIFA+

continua após a publicidade

UEFA Youth League

Bayer Leverkusen sub-19 x PSV sub-19 – 9h – UEFA.tv
Barcelona sub-19 x PSG sub-19 – 11h – UEFA.tv

AFC Champions League Elite

Shanghai Shenhua x Ulsan HD – 9h15 – Disney+

Campeonato Eslovaco

Kosice x Dunajská Streda – 13h – TV Green e OneFootball

Campeonato Norueguês

KFUM x Fredrikstad – 14h – TV Green e OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Munique 1860 x Viktoria Colônia – 14h – Canal GOAT e OneFootball
Osnabrück x Jahn Regensburg – 14h – Canal CaloSalvador e OneFootball

AFC Champions League Two

Al Zawraa x Al Nassr – 15h15 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Carrarese x Modena – 15h30 – OneFootball
Pescara x Südtirol – 15h30 – OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Queens Park Rangers x Oxford United – 16h – Xsports e Disney+

Copa Santa Catarina

Avaí x Marcílio Dias – 19h – Metrópoles (YouTube)

Amistoso Internacional

Ñublense x Colo-Colo – 20h – Disney+

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

NJ/NY Gotham (F) x Washington Spirit (F) – 20h – Disney+
Pachuca (F) x Alajuelense (F) – 22h – Disney+

Copa Centro-Americana

Plaza Amador x Real España – 21h – Disney+

Copa do Caribe

Weymouth Wales x Cavalier – 21h – Disney+
Cibao x Defense Force – 21h – Disney+

circulo com pontos dentroTudo sobre

