Port Vale x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
Veja as informações sobre o duelo
Port Vale e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Vale Park, em Stoke-on-Trent (ING), pela 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.
O Port Vale chega embalado pela vitória sobre o Mansfield Town por 2 a 0 na League One. Mesmo assim, o time ocupa apenas a 19ª colocação na terceira divisão inglesa, com oito pontos, e tenta surpreender os Gunners para avançar no torneio.
Ficha do jogo
Já o Arsenal é vice-líder da Premier League com 10 pontos e vem de empate por 1 a 1 contra o Manchester City. A tendência é que Mikel Arteta rode o elenco, poupando alguns titulares, mas mantendo Martinelli entre as opções ofensivas.
Tudo sobre o jogo entre Port Vale e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Port Vale 🆚 Arsenal
3ª rodada – Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Vale Park, em Stoke-on-Trent (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Andrew Kitchen (ING)
🚩 Assistentes: Shaun Hudson (ING) e Sam Lewis (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Port Vale (Técnico: Darren Moore)
Gauci; Debrah, Hall e Humphreys; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers e Gordon; Cole e Paton.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; White, Mosquera, Hincapié e Lewis-Skelly; Norgaard, Mrtino e Eze; Dowman, Nwaneri e Martinelli.
