Onde Assistir

Port Vale x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Veja as informações sobre o duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
19:44
Port Vale x Arsenal pela Copa da Liga Inglesa
Port Vale x Arsenal pela Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
  Matéria
  Mais Notícias

Port Vale e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Vale Park, em Stoke-on-Trent (ING), pela 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Port Vale chega embalado pela vitória sobre o Mansfield Town por 2 a 0 na League One. Mesmo assim, o time ocupa apenas a 19ª colocação na terceira divisão inglesa, com oito pontos, e tenta surpreender os Gunners para avançar no torneio.

Ficha do jogo

Port Vale escudo onde assistir
POR
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
3ª rodada
Copa da Liga Inglesa
Data e Hora
quarta-feira, 24 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Vale Park, em Stoke-on-Trent (ING)
Árbitro
Andrew Kitchen (ING)
Assistentes
Shaun Hudson (ING) e Sam Lewis (ING)
Onde assistir

Já o Arsenal é vice-líder da Premier League com 10 pontos e vem de empate por 1 a 1 contra o Manchester City. A tendência é que Mikel Arteta rode o elenco, poupando alguns titulares, mas mantendo Martinelli entre as opções ofensivas.

Tudo sobre o jogo entre Port Vale e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Port Vale 🆚 Arsenal
3ª rodada – Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Vale Park, em Stoke-on-Trent (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Andrew Kitchen (ING)
🚩 Assistentes: Shaun Hudson (ING) e Sam Lewis (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Port Vale (Técnico: Darren Moore)
Gauci; Debrah, Hall e Humphreys; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers e Gordon; Cole e Paton.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; White, Mosquera, Hincapié e Lewis-Skelly; Norgaard, Mrtino e Eze; Dowman, Nwaneri e Martinelli.

Port Vale x Arsenal pela Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
Port Vale x Arsenal pela Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

