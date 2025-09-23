Atlético-MG e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. AA partida será transmitida ao vivo pela Espn (tv fechada) e Disney+ (streaming pago).

Na ida, o Libertador e o Galo empataram em 2 a 2 no estádio Hernando Siles, em La Paz, após o time brasileiro abrir dois gols de vantagem e sofrer a igualdade. Assim, qualquer vitória classifica o vencedor, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Ficha do jogo CAM BOL Sul-Americana Quartas de final (volta) Data e Hora Quarta-feira, 24 de setembro, às 19h (de Brasília) Local Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Facundo Tello (ARG) Assistentes Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG) Var German Delfino (ARG) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Atlético-MG chega com uma série negativa de sete jogos sem vencer, com cinco derrotas e dois empates. A última vitória foi por 1 a 0 contra o Godoy Cruz-ARG, fora de casa, pelas oitavas da Sul-Americana, em 21 de agosto.

O treinador Sampaoli, que ainda não venceu em quatro partidas (2E, 2D), tem as baixas do zagueiro Júnior Alonso e do lateral-direito Natanael, suspensos. Iván Roman deve entrar na zaga, enquanto o zagueiro Lyanco ou o meio-campista Gabriel Menino pode ser improvisado pelo lado, já que Saraiva segue em transição de uma lesão muscular.

O Bolívar está invicto há 10 jogos na temporada, com sete vitórias e três empates. No Brasil, contudo, o Libertador tem aproveitamento de apenas 6,7%: uma vitória, um empate e 18 derrotas em 20 jogos. O único triunfo aconteceu contra o Athletico, pela Libertadores de 2022.

Para o jogo, o técnico Flávio Robatto tem a baixa do zagueiro Ignacio Gariglio, expulso na ida. José Sagredo deve ser o substituto.

Histórico do confronto

Bolívar e Atlético-MG se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas pela fase de grupos da Libertadores de 2000, com uma vitória para cada lado. Na única oportunidade do Galo contra os bolivianos fora de casa, derrota por 4 a 0 na altitude.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Lyanco, Iván Román (Gabriel Menino), Victor Hugo e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Reinier (Dudu); Gustavo Scarpa, Rony e Hulk.

BOLÍVAR (Técnico: Flavio Robatto)

Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.