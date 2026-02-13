André Silva participa de atividade inédita em treino do São Paulo

André Silva participou pela primeira vez da etapa de aquecimento com o elenco do São Paulo após sua lesão. O jogador havia começado sua transição física no começo do ano, mas ainda não estava participando dessas atividades com o grupo.

Em agosto, André Silva sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho. Na época, como não foi ruptura, o jogador optou por não passar por cirurgia e escolheu um método mais conservador de tratamento.

Existia uma expectativa que André Silva passasse por evolução justamente em fevereiro deste ano, segundo cronogramas. No mais, o Tricolor não crava prazos exatos de retorno.

André Silva aqueceu com o elenco (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br><br>

São Paulo tem alívio no departamento médico

O São Paulo está com o departamento médico aliviado. No momento, André Silva está em transição física, enquanto Ryan Francisco, que sofreu uma ruptura no LCA em julho de 2025, segue com seu cronograma.

Paulinho, que está começando a integrar de vez o profissional, trata uma lesão no joelho sofrida no final da Copinha. Nesta temporada, Bobadilla tem sido o único problema após sofrer um trauma na coxa durante o jogo contra o Grêmio.

