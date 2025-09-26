Ponte Preta x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam pelo quadrangular da Série C
Ponte Preta e Náutico se enfrentam neste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na cidade de São Paulo. O confronto, válido pela quarta rodada do Quadrangular do Acesso da Série C, terá transmissão da Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.
A equipe do técnico Marcelo Fernandes acumula 22 jogos na competição, com 14 vitórias, três empates e cinco derrotas. A equipe depende apenas de si para garantir o acesso à Série B: uma vitória sobre o Náutico garante a classificação. No Quadrangular, são três vitórias em três jogos.
Ficha do jogo
Já o Náutico disputou 22 jogos, com 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas. No Quadrangular, a equipe disputou três partidas, com uma vitória e duas derrotas.
4ª Rodada:
Sábado (27)
Ponte Preta x Náutico - 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Brusque x Guarani - 19h30, no Augusto Bauer, em Brusque (SC)
Domingo (28)
São Bernardo x Floresta - 16h30, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)
Caxias x Londrina - 19h, no Centenário, em Caxias do Sul
Histórico do confronto
O histórico de confrontos entre Náutico e Ponte Preta registra 29 jogos, com oito vitórias do Náutico, 13 da Ponte Preta e oito empates.
Em casa do Náutico foram disputados 15 jogos, com cinco vitórias para cada equipe e cinco empates. Na casa da Ponte Preta, em 14 jogos, o Náutico venceu três vezes, a Ponte 8, e três partidas terminaram empatadas.
Confira as informações do jogo entre Ponte Preta x Náutico
✅ FICHA TÉCNICA
PONTE PRETA X NÁUTICO
SÉRIE C
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
📺 Onde assistir: Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)
🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PONTE PRETA: Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Léo Oliveira, Luiz Felipe e Élvis; Bruno Lopes, Jonas Toró e Jeh. (Técnico: Marcelo Fernandes)
NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, João Victor, Igor, Raimar; Igor Pereira, Marquinhos, Vitinho; Igor Bolt, Otusanya, Vinicius. (Técnico: Hélio dos Anjos)
