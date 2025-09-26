O Corinthians recebe o Flamengo neste domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Sport, a equipe de Dorival Júnior busca voltar a vencer, enquanto o atacante Yuri Alberto tenta retomar o caminho dos gols.

Yuri Alberto atravessa o período mais longo sem balançar as redes na temporada. O atacante soma nove partidas consecutivas sem marcar, o que representa 526 minutos em campo sem gols, uma média de 58 minutos por jogo. O último tento do camisa 9 foi no dia 21 de maio, diante do Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Até então, a maior sequência negativa do jogador nesta temporada havia sido de sete partidas, entre 5 de abril e 3 de maio. O jejum terminou justamente em grande estilo, com um hat-trick contra o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2025, Yuri Alberto soma 43 jogos pelo Corinthians, sendo titular em 30 deles, com 13 gols e uma assistência. O atacante precisa, em média, de 206 minutos para participar diretamente de um gol e acumula três grandes chances criadas e 27 passes decisivos (0,6 por partida). Ele registra 2,4 finalizações por jogo, sendo 0,8 no alvo, e precisa de 7,8 tentativas para marcar, com aproveitamento de 33% nas grandes oportunidades. Nas ações individuais, apresenta 46% de sucesso nos dribles e 42% nos duelos, além de sofrer 0,9 falta por partida. A nota média dele no Sofascore é de 6,90.

Yuri Alberto marcou quatro gols contra o Flamengo (Foto: Carl de Souza/ AFP)

Números contra o Flamengo

Yuri Alberto enfrentou o Flamengo 14 vezes na carreira, sendo titular em 11 partidas. O atacante marcou quatro gols e deu uma assistência, participando diretamente de um tento a cada 221 minutos. Ele criou uma grande chance e distribuiu 10 passes decisivos durante esses confrontos.

O jogador finalizou 34 vezes, com 12 arremates no gol, média de 2,4 chutes por jogo e 0,9 no alvo. Sua taxa de conversão em grandes oportunidades foi de 60% (3 em 5). Nas ações individuais, acertou 4 de 12 dribles, venceu 32% dos duelos e sofreu 12 faltas, registrando nota média de 6,95 no Sofascore.

Corinthians enfrenta seca de vitórias em casa

A equipe de Dorival Júnior não vence uma partida do Brasileirão em seus domínios há seis jogos. A última vez foi por 1 a 0 contra o Santos, no dia 18 de maio. Desde então foram quatro empates e duas derrotas atuando ao lado de seu torcedor.

O Timão ocupa a décima colocação na tabela do Brasileirão, com sete vitórias até aqui. Três delas foram conquistadas fora de casa, incluindo os dois triunfos mais recentes, sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, e contra o Vasco, por 3 a 2, em São Januário.