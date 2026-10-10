Perugia x Vado: onde assistir, horário e escalações
Perugia x Vado: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Perugia e Vado se enfrentam no dia 11 de outubro, às 12h30, no Stadio Renato Curi, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, o Perugia venceu o Gubbio por 3 a 1 fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, o time venceu a Reggiana por 1 a 0 em casa e perdeu para o Grosseto por 2 a 0 fora.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Renato Curi, Perugia
Rodada: 9
Fase: Girone B
O Vado vem de vitória em casa contra o Forlì por 1 a 0, pela Serie C1. Antes, empatou em 0 a 0 com o Torres fora e perdeu para o Pescara por 1 a 0 em casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; D. Stramaccioni, D. Riccardi, A. Tozzuolo e M. Borsoi; R. Ladinetti, C. Langella e A. Cisco; G. Carriero, P. van Amersfoort e E. Vergani.
Vado
Técnico: G. Riolfo
A. Bellocci; M. Saltarelli, F. Gulinelli, F. Saiani e M. Lazzarini; D. Hergheligiu, Z. Hamlili e M. De Rinaldis; F. Rosa, D. Vita e M. Ferro.
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