Peru x Paraguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Peru e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, em Lima. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 6.

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo PER ARG ELIMINATÓRIAS 18ª RODADA Data e Hora Terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília) Local Estádio Nacional de Lima, em Lima Árbitro Onde assistir

A Seleção Peruana é a nonva colocada na tabela de classificação, com apenas 12 pontos, e não tem mais chance de garantir vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Paraguaia, por sua vez, garantiu seu passaporte no último jogo, após 16 anos sem disputar uma edição do Mundial. Com 25 pontos, a equipe é a sexta colocada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campanha de Peru e Paraguai

Em 17 jogos disputados até aqui, o Peru venceu dois, empatou seis e perdeu nove, enquanto o Paraguai tem uma campanha com seis vitórias, sete empates e quatro derrotas até aqui.

continua após a publicidade

Ficha Técnica:

PERU X PARAGUAI - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima;

📺 Onde assistir: SporTV 6 (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: não divulgado;

🚩 Auxiliares não divulgados;

🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

⚽PERU (Técnico: Óscar Ibáñez)

Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Cabrera, Gonzáles, Pretell, Yotún, Rivera; Ramos.

⚽PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Sosa, Diego Gómez, Cubas, Almirón; Sanabria, Martínez.