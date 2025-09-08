menu hamburguer
Peru x Paraguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela 18ª rodadas das Eliminatórias

Foto: Arte/Lance!
Dia 08/09/2025
Peru e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, em Lima. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 6. 

Ficha do jogo

escudo peru
PER
paraguai escudo
ARG
ELIMINATÓRIAS
18ª RODADA
Data e Hora
Terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio Nacional de Lima, em Lima
Árbitro
Onde assistir

A Seleção Peruana é a nonva colocada na tabela de classificação, com apenas 12 pontos, e não tem mais chance de garantir vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Paraguaia, por sua vez, garantiu seu passaporte no último jogo, após 16 anos sem disputar uma edição do Mundial. Com 25 pontos, a equipe é a sexta colocada.

Campanha de Peru e Paraguai

Em 17 jogos disputados até aqui, o Peru venceu dois, empatou seis e perdeu nove, enquanto o Paraguai tem uma campanha com seis vitórias, sete empates e quatro derrotas até aqui.

Ficha Técnica:

PERU X PARAGUAI - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima;
📺 Onde assistir: SporTV 6 (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PERU (Técnico: Óscar Ibáñez)
Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Cabrera, Gonzáles, Pretell, Yotún, Rivera; Ramos.

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)
Gatito; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Sosa, Diego Gómez, Cubas, Almirón; Sanabria, Martínez.

Alderete comemora gol marcado pelo Paraguai sobre o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
(Foto: Daniel Duarte/AFP)

