Peru x Paraguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Equipes se enfrentam pela 18ª rodadas das Eliminatórias
Peru e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, em Lima. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 6.
➡️ Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
A Seleção Peruana é a nonva colocada na tabela de classificação, com apenas 12 pontos, e não tem mais chance de garantir vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Paraguaia, por sua vez, garantiu seu passaporte no último jogo, após 16 anos sem disputar uma edição do Mundial. Com 25 pontos, a equipe é a sexta colocada.
Campanha de Peru e Paraguai
Em 17 jogos disputados até aqui, o Peru venceu dois, empatou seis e perdeu nove, enquanto o Paraguai tem uma campanha com seis vitórias, sete empates e quatro derrotas até aqui.
Ficha Técnica:
PERU X PARAGUAI - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima;
📺 Onde assistir: SporTV 6 (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
⚽PERU (Técnico: Óscar Ibáñez)
Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Cabrera, Gonzáles, Pretell, Yotún, Rivera; Ramos.
⚽PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)
Gatito; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Sosa, Diego Gómez, Cubas, Almirón; Sanabria, Martínez.
