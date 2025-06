Peru x Equador: onde assistir, horário e prováveis escalações

Peru e Equador se enfrentam nesta terça-feira (10) pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A bola começa a rolar a partir das 22h30 no Estádio Nacional de Lima. A transmissão do confronto ficará por conta do SporTV (canal fechado).

O Peru chega para a partida após um empate amargo contra a Colômbia. O resultado não foi satisfatório para a equipe de Óscar Ibáñez, que agora ocupa a 9ª colocação com apenas 11 pontos conquistados. A seleção não tem mais chances de se classificar direto, porém ainda pode ir aos playoffs. No entanto, em caso de derrota ou empate nesta terça-feira (10), o Peru está fora da disputa da próxima Copa do Mundo. Por outro lado, a vitória ainda o mantém vivo, mesmo com as baixas chances de classificação aos playoffs.

O Equador, por outro lado, vive uma fase excelente nas Eliminatórias. Mesmo com a punição de três pontos perdidos, a seleção ocupa a 2ª colocação, abaixo apenas da Argentina. A classificação da equipe está bem encaminhada e, se vencer nesta terça-feira (10), garante sua participação na próxima Copa do Mundo.

Jogadores de Peru e Equador disputam bola em campo (Foto: Divulgação/Seleção Peruana de Futebol)

✅ FICHA TÉCNICA

PERU X EQUADOR

16ª RODADA - ELIMINATÓRIAS



🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de junho de 2025, às 22h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal de El Alto, na cidade de La Paz, Bolívia

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



PERU (Técnico: Óscar Ibáñez):

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Andy Polo, André Carrillo, Bryan Reyna, Edison Flores

EQUADOR (Técnico: Beccacece):

Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite, Alan Franco, Castillo (Minda/Yeboah); Kendry Paez, Enner Valencia (Kevin Rodríguez)