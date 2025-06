Bolívia x Chile: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bolívia e Chile se enfrentam nesta terça-feira (10) em partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A bola começa a rolar a partir das 17h (de Brasília) no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de La Paz. O confronto terá transmissão no SporTV (canal fechado).

continua após a publicidade

A seleção boliviana chega para a partida após perder para a Venezuela pelo placar de 2 a 0, na última sexta-feira (6). Atualmente, a equipe ocupa a 8ª posição com 14 pontos e corre risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Faltando três rodadas para o fim das eliminatórias, a Bolívia tem 4 pontos a menos que a Venezuela — que hoje ocupa a colocação para a classificação aos playoffs — e 7 pontos atrás da Colômbia, última seleção dentro da zona de classificação direta à Copa do Mundo de 2026.

Ficha do jogo BOL CHI 16ª rodada Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo Data e Hora terça-feira, 10 de junho de 2025, às 17h (de Brasília) Local Estádio Municipal de El Alto, na cidade de La Paz Árbitro Onde assistir

O Chile, por sua vez, enfrenta uma fase delicada em sua história. Após a derrota para a Argentina na última rodada, a seleção não tem mais chances de classificação. Em 15 jogos, o time conquistou apenas 10 pontos e ocupa a lanterna das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Jogadores de Bolívia e Chile discutem no campo (Foto: Getty Images)

Confira todas as informações do jogo entre Bolívia e Chile (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVIA X CHILE

16ª RODADA - ELIMINATÓRIAS



🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de junho de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal de El Alto, na cidade de La Paz, Bolívia

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



BOLÍVIA (Técnico: Oscar Villegas):

Vizcarra, Medina, Haquin, Morales, Paniagua; Cuellar, Villamil, Vaca; Miguelito, Chávez, Fernández

CHILE (Técnico: Ricardo Gareca):

Cortes, Loyola, Maripán, Sierralta, Suazo; Echeverría, Pizarro, Altamirano; Cepeda, Osorio e Sánchez.