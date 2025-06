Venezuela x Bolívia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Venezuela e Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela. O confronto é válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e terá a transmissão do SporTV (TV por assinatura).

As duas equipes estão em situação complicada no torneio, sendo a Venezuela a sétima colocada, com 15 pontos, enquanto a Bolívia vem logo atrás, com 14. Vale lembrar que são 10 seleções na disputa, sendo a sétima a ir para a repescagem, e as últimas três fora da zona de classificação.

Ficha do jogo VEN BOL ELIMINATÓRIAS 15ª RODADA Data e Hora sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 19h (de Brasília); Local Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela; Árbitro Onde assistir Não definido

Confira todas as informações do jogo entre Venezuela e Bolívia (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

VENEZUELA X BOLÍVIA

15ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA 2026



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela;

📺 Onde assistir: SporTV (TV por assinatura).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista): Romo, González, Mejías, Angel, Milani, Aramburu, Cásseres Jr., Rincón, Segovia, Bello, Soteldo, Rondón.

BOLÍVIA (Técnico: Óscar Villegas): Viscarra, Medina, Haquín, Morales, Sagredo, Villamil, Cuellar, Vaca, Roberto Fernández, Miguelito, Algaranaz.