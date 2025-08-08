Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Mirassol se enfrentam neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã contará com a transmissão exclusiva do Premiere. Clique aqui para assinar o Premiere.

Ficha do jogo FLA MIR Brasileirão 19ª rodada Data e Hora sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

O Flamengo chega pressionado para essa partida. Afinal, apesar da vitória no meio da semana diante do Atlético-MG, levou a pior na disputa de pênaltis e foi eliminado na Copa do Brasil. Com este cenário, a torcida rubro-negra, ainda nas redes sociais, começou a cobrar o título do Brasileirão. A última vez que o time carioca levantou a taça dessa competição foi em 2021.

Atualmente, o Rubro-Negro é o primeiro colocado com 37 pontos, empatado com o Cruzeiro, segundo. O Mirassol, por sua vez, é o quinto, com 28 pontos.

Flamengo deve contar com estreia contra o Mirassol

O confronto contra o Mirassol no Maracanã, que deve contar com cerca de 50 mil torcedores presentes (veja como comprar), tem um grande atrativo. Afinal, pode marcar a estreia de Carrascal pelo Flamengo. Dos reforços nesta janela, ele foi o único que ainda não jogou (Saúl, Royal e Samuel Lino já entraram em campo).

O técnico Filipe Luís também deve contar com outras novidades. Bruno Henrique e Luiz Araújo, que não enfrentaram o Atlético-MG por conta de controle de carga, devem ficar à disposição. De La Cruz e Michael são dúvidas. Há, no entanto, a possibilidade desses atletas serem preparados para o jogo contra o Internacional, no meio da próxima semana, pela Libertadores. Danilo, que se recupera de lesão na coxa direita, não joga.

Como chega o Mirassol

O Mirassol, que não terá o técnico Rafael Guanaes, que levou o terceiro cartão amarelo na rodada anterior e cumpre suspensão (o auxiliar Ivan Baitello dirigirá a equipe), contará com o retorno de Reinaldo, desfalque contra o Vasco. Ele, inclusive, deve começar no time titular no Maracanã. Essa, aliás, será a primeira partida do Mirassol no Maracanã em sua história.

Na defesa, Luiz Otávio, que ainda não jogou em 2025, foi liberado pelo departamento médico e deve ficar à disposição. Por outro lado, Da Silva segue lesionado e não vai para o jogo.

➡️ Mirassol estreará camisa inspirada na Seleção de 1970 em duelo contra o Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X MIRASSOL

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)

🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Saúl e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique (Samuel Lino) e Pedro.

MIRASSOL (Técnico: Ivan Baitello)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

Flamengo e Mirassol se enfrentam no Maracanã (Foto: Arte/Lance!)

