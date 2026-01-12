A Chapecoense realizou 10 contratações na temporada com foco na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Reforçando todos os setores do campo, o clube apostou em uma mescla de experiência e juventude para qualificar o elenco, com atletas que acumulam rodagem no futebol nacional e internacional.

Entre os reforços, a Chape buscou jogadores com características distintas, como criatividade e qualidade no passe no meio-campo, força de marcação, liderança no sistema defensivo e velocidade no setor ofensivo. Os atletas, inclusive, somam passagens por clubes como São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Sport, Atlético-MG, Juventude e Avaí.

Veja abaixo as contratações da Chapecoense

Jean Carlos — meia

Na última temporada, o atleta defendeu Criciúma e Juventude, onde atuou em 38 jogos, com seis gols marcados e três assistências. Além destes clubes, Jean Carlos tem passagens por São Paulo, Palmeiras, Ceará, Náutico, Mirassol, Coritiba, Novorizontino, Goiás e Vila Nova. Natural de Cornélio Procópio, no Paraná, o jogador firmou vínculo definitivo com a equipe alviverde até dezembro de 2026.

Rafael Thyere — zagueiro

Velho conhecido da torcida verde e branca, Thyere chega para a sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi em 2018, quando disputou 45 jogos com o manto alviverde. Da Chapecoense, o defensor seguiu para o Sport, onde permaneceu por sete temporadas e entrou em campo em 265 partidas, tornando-se uma das principais lideranças do time pernambucano.

Rafael Thyere tem 32 anos e firmou vínculo definitivo com o clube até dezembro de 2026.

João Vitor — volante

O volante João Vitor, de 27 anos, chega por empréstimo até dezembro de 2026. Natural de João Pessoa, na Paraíba, o atleta atuou pelo Avaí na última temporada e foi um dos destaques da equipe, com cinco gols e três assistências em 49 jogos. Em 2023, defendeu o Vila Nova.

Higor Meritão — volante

Aos 31 anos, Meritão firmou contrato com o Verdão até o final da temporada de 2027. Na última temporada, o volante defendeu o CRB e disputou 50 jogos por Série B, Copa do Brasil, Campeonato Alagoano e Copa do Nordeste, com dois gols marcados e três assistências. O atleta também tem passagens por Criciúma, Goiás, Ferroviária e Pumas, do México, entre outros clubes.

Robert — meia

O atleta de 22 anos, que pertence ao Atlético-MG, chega por empréstimo até o final da temporada de 2026. Na última temporada, vestiu a camisa do Atlético-GO, onde atuou em 37 jogos, com cinco gols e três assistências. Além do clube goiano, Robert também defendeu Atlético-MG, Athletic e Portimonense, de Portugal.

Marcos Vinícius — lateral

O lateral-direito Marcos Vinícius, de 28 anos, firmou vínculo definitivo com a equipe alviverde até dezembro de 2026. Com a contratação, o atleta chega para a sua terceira passagem pela Chapecoense, após ter defendido o clube em 2018 e 2020.

O profissional também atuou por Maringá, ABC e Coritiba. Nas duas últimas temporadas, defendeu o Avaí, sendo um dos jogadores mais constantes da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025, com 34 jogos como titular em 38 partidas e média de 81 minutos em campo por jogo.

Anderson Silva - goleiro

Anderson assinou contrato definitivo com a Chapecoense até dezembro de 2027. Na última temporada, o goleiro atuou pelo Atlético-GO, onde disputou 12 jogos. Formado nas categorias de base do Palmeiras, Anderson acumula passagens por Santa Cruz, Athletico-PR, Náutico e Cruzeiro.

Robert, Anderson e Rafael Thyere (Foto: Divulgação/ Chapecoense)

Ênio - atacante

O atacante firmou vínculo por empréstimo até dezembro de 2026. Ênio chega à Arena Condá após disputar competições nacionais pelo Juventude, como Série A e Copa do Brasil, somando 36 jogos, quatro gols e uma assistência.

O jogador tem como principal característica a velocidade e o enfrentamento no um contra um no terço final do campo, oferecendo versatilidade ao setor ofensivo. Aos 24 anos, Ênio é formado nas categorias de base do Botafogo e também tem passagem por Amazonas e RWD Molenbeek, da Bélgica.

Camilo - volante

O atleta, que pertence ao Grêmio, chega por empréstimo até dezembro de 2026. Camilo tem experiência internacional no currículo, com passagens por Lyon, da França, Akhmat Grozny, da Rússia, e Brussels, da Bélgica. No Brasil, atuou por Ponte Preta, Cuiabá e Grêmio. Pelo Tricolor Gaúcho, disputou 26 jogos na temporada de 2025.

Bolasie — atacante

Aos 36 anos, Bolasie chega à Chapecoense em definitivo até dezembro deste ano. Na última temporada, defendeu o Cruzeiro, onde atuou em 33 jogos, com quatro gols e três assistências. Em 2024, também vestiu a camisa do Criciúma.

Grande parte da carreira foi construída na Inglaterra, com destaque para Crystal Palace, Everton e Middlesbrough. O atacante ainda defendeu Anderlecht, da Bélgica, e Sporting, de Portugal, além de somar mais de 50 jogos pela seleção da República Democrática do Congo.