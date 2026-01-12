menu hamburguer
Palmeiras altera lista e inscreve Arthur no Paulistão após lesão de Jefté

Arthur integra a lista B do clube paulista na competição

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 12/01/2026
17:44
Arthur, lateral-esquerdo do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)
imagem cameraArthur, lateral-esquerdo do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)
O Palmeiras promoveu alterações na lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista na tarde desta segunda-feira (12). Com a lesão de Jefté, que deixou o gramado no Canindé com dores na coxa durante a estreia da equipe na temporada, a comissão técnica optou por registrá-lo na lista B.

Arthur foi titular nas duas primeiras partidas do Palmeiras na Copinha, com um gol marcado e uma assistência. No último duelo da fase de grupos, diante do Remo, o jogador foi poupado pelo técnico Lucas Andrade.

Jefté foi titular na vaga de Piquerez, poupado devido ao pouco tempo de preparação para a estreia, mas acabou substituído no intervalo da vitória por 1 a 0 sobre a Lusa. Exames por imagem indicaram que o jogador apresenta edema na coxa e já iniciou tratamento com a equipe do departamento médico.

A comissão técnica tem atualmente Piquerez como titular absoluto no setor, com Jefté atuando como reserva imediato do uruguaio. Caio Paulista, por sua vez, segue fora dos planos de Abel Ferreira e foi novamente emprestado, desta vez para o Grêmio.

Além de Arthur, inscrito na lista B, o Palmeiras registrou o zagueiro Koné na lista A para a disputa do Paulistão, já que o marfinense não possui rodagem em jogos oficiais pelas categorias de base.

Arthur, lateral-esquerdo do Palmeiras, durante partida da Copinha, na Arena Barueri (Foto: Reprodução / Palmeiras)
Palmeiras no Paulistão 2026

O Palmeiras visitou a Portuguesa, no Canindé, em sua primeira partida pelo Campeonato Paulista, e venceu por 1 a 0. O gol do confronto foi marcado pelo atacante Luighi, já na segunda etapa, após bela jogada coletiva entre Larson e Mauricio.

Agora, os comandados de Abel Ferreira encaram o Santos no primeiro clássico da temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, na próxima quarta-feira (14), a partir das 19h30 (de Brasília).

