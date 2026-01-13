Santos terá novidades para o clássico contra o Palmeiras

O Santos terá novidades para o duelo contra o Palmeiras, em jogo válido pelo primeiro clássico da temporada. O atacante Álvaro Barreal teve sua situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para atuar.

Contratado em definitivo junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos, Barreal foi o principal goleador da equipe no Campeonato Brasileiro da temporada passada.

Por questões burocráticas, o jogador não pôde ser inscrito a tempo de disputar a rodada de abertura do Campeonato Paulista, quando o Peixe venceu o Novorizontino por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, Barreal terminou o último ano em alta, com nove gols e uma assistência em 37 partidas, sendo 29 delas como titular, encerrando o Brasileirão como artilheiro do Santos, com um gol a mais que Neymar.

Outra boa notícia para a comissão técnica é o retorno do meia Zé Rafael, que se recuperou de uma conjuntivite. O jogador chegou ao clube no meio da temporada passada e possui contrato válido até o fim de 2027.

Zé Rafael se recuperou de uma conjuntivite. (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)

Desfalques:

O meia Gabriel Bontempo sentiu dores na coxa esquerda durante o treino da última segunda-feira (12). Após passar por exames, foi constatado um edema muscular na região posterior, e o Menino da Vila já iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube. Ele havia ficado fora da primeira rodada do Campeonato Paulista em razão de uma cirurgia no nariz.

Já o atacante Tiquinho Soares segue em tratamento de um edema muscular na panturrilha esquerda e ainda não tem previsão de estreia na temporada.

O Santos encara o Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O Peixe não vence no estádio alternativo do rival há dois anos e meio.