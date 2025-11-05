Palmeiras e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Com 65 pontos conquistados, o Palmeiras lidera a competição com um de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Além da disputa ponto a ponto pelo título nacional, os clubes também se enfrentam na decisão da Libertadores.

O Santos, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento. A equipe comandada por Vojvoda ocupa a primeira posição fora do Z4 e tem uma partida a menos em relação ao Vitória.

Palmeiras e Santos se enfrentaram apenas uma vez na atual temporada, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Alviverde venceu o rival por 2 a 1, de virada, em janeiro.

Palmeiras venceu o Santos na única partida entre as equipes no ano, ainda em janeiro, pela fase de grupos do Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SANTOS

BRASILEIRÃO - 32ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 06 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

SANTOS (Técnico: Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal.