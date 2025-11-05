Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
Relacionadas
+ Patrocinador do Palmeiras detalha acordo e afirma: 'Valor não tem limite'
Com 65 pontos conquistados, o Palmeiras lidera a competição com um de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Além da disputa ponto a ponto pelo título nacional, os clubes também se enfrentam na decisão da Libertadores.
O Santos, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento. A equipe comandada por Vojvoda ocupa a primeira posição fora do Z4 e tem uma partida a menos em relação ao Vitória.
Palmeiras e Santos se enfrentaram apenas uma vez na atual temporada, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Alviverde venceu o rival por 2 a 1, de virada, em janeiro.
Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X SANTOS
BRASILEIRÃO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 06 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
SANTOS (Técnico: Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias