Saiba quando o Santos vai definir se Neymar joga clássico contra o Palmeiras

O Santos vai decidir a participação de Neymar no clássico contra o Palmeiras ainda nesta quarta-feira (5), no CT Rei Pelé.

A equipe finaliza a preparação às 15h30 (horário de Brasília) e, em seguida, segue viagem para a capital paulista.

O camisa 10 se recuperou recentemente de uma lesão na coxa direita e retornou aos gramados no último sábado (1), no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. Ele antecipou o retorno sabendo da importância do jogo na briga para se afastar da zona de rebaixamento.

Neymar ficou 48 dias afastado se recuperando da terceira lesão na temporada. Desde seu retorno à Baixada Santista, ele acumula 24 jogos e 7 gols.

Como perdeu sete rodadas do Campeonato Brasileiro e já declarou não gostar de jogar no gramado sintético, classificando a prática como "impossível", a tendência é de que ele fique fora da lista de relacionados, segundo apuração da reportagem do Lance!

A decisão:

O departamento médico do Santos considera arriscado expor Neymar ao gramado sintético do Allianz Parque, segundo apuração do Lance!.

A última lesão do atacante, um problema de grau 2 no reto femoral da coxa direita, aconteceu poucos dias depois de ele ter atuado em campo sintético, na Arena MRV, diante do Atlético-MG.

A avaliação final sobre sua presença no clássico será feita em conjunto pelas áreas técnica e médica, ao lado do camisa 10 e de seu staff.

O Santos enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasíia), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.