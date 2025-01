Palmeiras x Novorizontino: onde assistir, horário e provéveis escalações

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam neste sábado (25), na Arena Barueri, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TNT (canal fechado) e Max (streaming). ➡️Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

O Palmeiras venceu duas partidas e empatou uma até o momento no Paulistão. A última vitória foi contra o Santos, por 2 a 1, com direito a gol de Richard Ríos nos minutos finais da partida. O Verdão está no Grupo D do campeonato, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

O Novorizontino, por sua vez, não teve um começo de temporada muito bom. Nas últimas três partidas foram duas derrotas e um empate. O time faz parte do Grupo C, junto com Noroeste, São Paulo e Água Santa.

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam neste sábado (25) (Foto: MarcelloZambrana/AGIF)

A venda dos ingressos para o público geral tem início nesta quinta-feira (23), a partir das 10h (de Brasília). Caso ainda haja ingressos disponíveis, eles serão vendidos na bilheteria principal do estádio até o intervalo do jogo. O valor do ingresso varia entre R$70 e R$150.

✅ FICHA TÉCNICA DE PALMEIRAS E NOVORIZONTINO

QUARTA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti e Naves; Mayke, Maurício, Aníbel Moreno e Caio Paulista; Facundo Torres, Thalys e Luighi. Técnico: Abel Ferreira.