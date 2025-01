Partida entre Santos e Palmeiras é marcada por apelos a Neymar

A vitória de virada do Palmeiras sobre o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, foi marcada por um apelo generalizado dos torcedores do Peixe pelo retorno de Neymar. Em diversos momentos da partida, o nome do ex-camisa 11 foi entoado pelo público presente no estádio, que alimenta o sonho de ver o ídolo de volta ao clube.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence Santos de virada com gol nos acréscimos

Fora dos planos do Al Hilal, da Arábia Saudita, para o restante da temporada, Neymar tem contrato até a metade do ano e já pode assinar um pré-acordo. Além do Santos, clubes da MLS, liga norte-americana, também demonstraram interesse e tentam a contratação do atacante da Seleção Brasileira.

Assim como os torcedores na Vila, Guilherme aproveitou para "contribuir" com o retorno de Neymar. Após abrir o placar diante do Palmeiras em cobrança de falta, o jogador imitou a comemoração do craque a pedido do filho, alimentando as expectativas de um possível retorno do ídolo após mais de dez anos no exterior.

continua após a publicidade

— Meu filho, Guilherme Jr, é muito fã do Neymar. Para ele, o Neymar é o segundo melhor jogador de todos. O primeiro, óbvio, é o papai. Ele pediu para que eu fizesse essa comemoração. Ele já tinha pedido contra a Ponte Preta e eu acabei esquecendo. Ele gosta de imitar o Neymar. E aqui (assinatura) é coincidência. Minha filha, Pietra, tem 7 anos e gosta de desenhar muito. Ela também pediu para que eu fizesse isso. De fato, é uma coincidência. Mas tomara que não seja no final — afirmou.

Nos bastidores, a diretoria alvinegra se movimenta para concretizar o retorno do Menino da Vila. Nos últimos dias, Neymar recebeu um vídeo gerado por inteligência artificial com a voz de Pelé, em uma tentativa de convencê-lo a voltar para o Peixe.

continua após a publicidade

Neymar, formado nas categorias de base do Santos, pretende rescindir seu contrato com o Al-Hilal (Foto: Reprodução/Instagram/@neymarjr).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A chegada por empréstimo, no entanto, está praticamente descartada, já que seu contrato com o Al Hilal termina no dia 30 de junho. O possível retorno depende da liberação do clube saudita, que ainda tem cerca de R$ 400 milhões a pagar ao atacante até o fim do vínculo.