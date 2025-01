Sormani questiona dupla do Santos em derrota para o Palmeiras: ‘Desaprenderam?’

O Santos perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (23), pelo Campeonato Paulista. Após a partida, o jornalista Fábio Sormani criticou a dupla Diego Pituca e João Schmidt. Em canal no Youtube, o comentarista questionou o desempenho dos volantes em comparação às atuações dos atletas no ano passado.

- Esse time não joga bem nem quando os titulares estão em campo. Pituca não joga nada, Schmidt não joga nada. Esses dois chamam atenção porque eles foram o coração do Santos na temporada passada. Como que esses caras jogavam bem e agora não jogam nada? Desaprenderam? Soteldo começou bem e caiu. Guilherme é o que se salva no Santos - comentou Sormani.

Como foi o clássico entre Santos e Palmeiras?

O Santos abriu o placar no primeiro tempo, com Guilherme, mas levou a virada na etapa final, com gols de Thalys e Richard Ríos. O Peixe é o segundo colocado no Grupo B do Campeonato Paulista, com quatro pontos. Na próxima rodada, a equipe do técnico português Pedro Caixinha encara o Velo Clube, no sábado (25), às 18h30, fora de casa.

