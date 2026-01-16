Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste sábado (17), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo. O confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, terá transmissão da CazeTV, Record e HBO Max.

continua após a publicidade

O lateral-esquerdo Jefté, substituído no intervalo da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista por lesão na coxa, participou normalmente das atividades com o restante do elenco e deve ser relacionado para o confronto.

Ficha do jogo PAL MIR 3ª Rodada Paulistão Data e Hora Sábado, 17 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Arena Barueri, em São Paulo (SP) Árbitro Lucas Canetto Bellote (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

Por outro lado, Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista fizeram trabalho de transição física no gramado e devem ficar de fora da partida. Paulinho, Facundo Torres e Andreas Pereira seguem cronograma individual junto ao Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e não devem jogar.

continua após a publicidade

O Mirassol também terá desfalques para o confronto: Edson Carioca está lesionado e não joga, enquanto Negueba é dúvida. Por outro lado, os destaques Reinaldo, Lucas Mugni e André Luís devem ser mantidos na equipe.

Histórico do confronto

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram 17 vezes em todas as competições, com vantagem clara do time paulista: foram 9 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 4 triunfos do Mirassol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Nos jogos disputados em casa, o equilíbrio é maior: em nove partidas no Allianz Parque, o Palmeiras venceu quatro vezes, empatou três e perdeu duas. Já no estádio do Mirassol, em oito confrontos, o time paulista levou a melhor em cinco ocasiões, com um empate e duas vitórias da equipe do interior.

Partida será disputada na Arena Barueri (Foto: Juliana Yamaoka / Lance)

Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Mirassol

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X MIRASSOL

PAULISTÃO

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: CazeTV, Record e HBO Max

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Larson, Marlon Freitas e Maurício; Allan, Vitor Roque e Sosa. (Técnico: Abel Ferreira)

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon e Lucas Mugni; Alesson e André Luís (Negueba). (Técnico: Umberto Louzer)