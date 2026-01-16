Palmeiras atualiza quadro de lesionados e finaliza preparação para encarar o Mirassol

O Palmeiras voltou a realizar atividades na Academia de Futebol e finalizou a preparação para o duelo contra o Mirassol, no próximo sábado (17), às 20h30 (de Brasília), pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O lateral-esquerdo Jefté, substituído no intervalo da estreia do Palmeiras no estadual por lesão na coxa, participou integralmente das atividades com o restante do elenco e deve ser relacionado pela comissão técnica para enfrentar o Mirassol.

Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista fizeram trabalho de transição física no gramado. Já Paulinho, Facundo Torres e Andreas Pereira seguiram cronograma individual com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Com a vitória no clássico contra o Santos por 1 a 0, o Palmeiras chegou à liderança do Campeonato Paulista, mantendo 100% de aproveitamento após duas rodadas. No entanto, caiu para a segunda colocação após o Bragantino vencer o Corinthians.

Palmeiras venceu o clássico contra o Santos, na Arena Barueri, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, com gol do jovem Allan (Foto: Anderson Lira/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Vitor Roque titular?

Vitor Roque retornou ao banco de reservas do Palmeiras no clássico contra o Santos, após ser poupado pela comissão técnica na estreia do Campeonato Paulista. Na última quarta-feira (14), ele fez sua estreia na temporada e participou de parte da segunda etapa da vitória sobre o Peixe.

Com isso, há expectativa de que o camisa 9 volte a ser titular neste fim de semana. Contratado no fim de fevereiro, o atacante encerrou sua primeira temporada com a camisa alviverde com 20 gols marcados, sendo 16 deles no Brasileirão, além de cinco assistências.

