Palmeiras

Palmeiras atualiza quadro de lesionados e finaliza preparação para encarar o Mirassol

Alviverde volta a campo no próximo sábado (17) com a missão de retomar a liderança do Paulistão

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 16/01/2026
13:10
Andreas Pereira no duelo entre Mirassol x Palmeiras (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)
imagem cameraAndreas Pereira, jogador do Palmeiras (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras voltou a realizar atividades na Academia de Futebol e finalizou a preparação para o duelo contra o Mirassol, no próximo sábado (17), às 20h30 (de Brasília), pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

+ Fluminense mantém Arias no radar e tem vantagem em disputa com o Palmeiras

O lateral-esquerdo Jefté, substituído no intervalo da estreia do Palmeiras no estadual por lesão na coxa, participou integralmente das atividades com o restante do elenco e deve ser relacionado pela comissão técnica para enfrentar o Mirassol.

Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista fizeram trabalho de transição física no gramado. Já Paulinho, Facundo Torres e Andreas Pereira seguiram cronograma individual com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Com a vitória no clássico contra o Santos por 1 a 0, o Palmeiras chegou à liderança do Campeonato Paulista, mantendo 100% de aproveitamento após duas rodadas. No entanto, caiu para a segunda colocação após o Bragantino vencer o Corinthians.

+ Final da Kings World Cup, no estádio do Palmeiras, terá show de MCs

Palmeiras venceu o clássico contra o Santos, na Arena Barueri, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, com gol do jovem Allan (Foto: Anderson Lira/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
Vitor Roque titular?

Vitor Roque retornou ao banco de reservas do Palmeiras no clássico contra o Santos, após ser poupado pela comissão técnica na estreia do Campeonato Paulista. Na última quarta-feira (14), ele fez sua estreia na temporada e participou de parte da segunda etapa da vitória sobre o Peixe.

Com isso, há expectativa de que o camisa 9 volte a ser titular neste fim de semana. Contratado no fim de fevereiro, o atacante encerrou sua primeira temporada com a camisa alviverde com 20 gols marcados, sendo 16 deles no Brasileirão, além de cinco assistências.

