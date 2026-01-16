Palmeiras recebe proposta e avalia futuro de Facundo Torres
O Austin, da MLS, sinalizou com uma oferta de 9,5 milhões de dólares fixos pelo uruguaio
O Palmeiras recebeu uma proposta do Austin, da MLS, pelo atacante Facundo Torres. As partes não consideram a negociação avançada e mantêm conversas para uma eventual saída em definitivo do uruguaio.
+ Palmeiras atualiza quadro de lesionados e finaliza preparação para encarar o Mirassol
O clube norte-americano sinalizou com uma proposta de 9,5 milhões de euros, valor que pode chegar a 10 milhões com bônus por metas. A diretoria do Palmeiras avalia a oferta pelo atacante, que perdeu espaço na equipe comandada por Abel Ferreira na reta final da última temporada.
A informação foi divulgada inicialmente pelo "NY Times", dos Estados Unidos, e foi confirmada pela reportagem do Lance!.
Em meio à reformulação do elenco após resultados aquém do esperado em 2025, Facundo Torres foi a primeira das 12 contratações realizadas pelo Palmeiras. Ao todo, o clube paulista investiu 12 milhões de dólares (R$ 74 milhões à época) para tirá-lo do Orlando City, da MLS.
Com isso, o Palmeiras teria um prejuízo de cerca de 2 milhões de dólares em menos de um ano após a contratação. Em sua primeira temporada pelo clube, Facundo disputou 61 partidas, sendo 43 delas como titular, marcou dez gols e deu cinco assistências.
A eventual saída de Facundo Torres abriria uma nova vaga para contratações de fora do País. Hoje, o Palmeiras conta com sete atletas estrangeiros no elenco.
Confira a lista de estrangeiros do Palmeiras: Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai); Facundo Torres, Piquerez e Emi Martínez (Uruguai); Giay e Flaco López (Argentina).
