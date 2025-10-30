Palmeiras x LDU: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Libertadores

Palmeiras e LDU se enfrentam por uma vaga na decisão da Libertadores. A partida será realizada nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão terá que superar uma desvantagem de três gols para avançar na competição continental.

continua após a publicidade

O confronto terá transmissão na TV fechada (ESPN) e no streaming (Disney+). No jogo de ida, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, o Verdão foi derrotado por 3 a 0 para a LDU. Os comandados de Abel Ferreira precisam vencer por quatro gols de diferença para se classificar. Em caso de uma vantagem alviverde por três gols, o duelo será decidido nas penalidades.

Ficha do jogo PAL LDU Libertadores Jogo de volta - semifinal Data e Hora quinta-feira, 30 de outubro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo Árbitro Wilmar Roldán (COL) Assistentes Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL) Var David Rodriguez (COL) Onde assistir

O Palmeiras contará quase com força máxima. O lateral-esquerdo Piquerez retorna ao time para atuar como referência tanto no sistema defensivo quanto na liderança dentro de campo. Aníbal Moreno, volante da equipe, se recuperou de uma lesão na panturrilha e disputa vaga entre os onze iniciais.

continua após a publicidade

Weverton, que segue em tratamento para um problema na mão, e Lucas Evangelista, que se recupera de uma cirurgia na coxa, estão fora do duelo. Nesta quarta-feira (29), torcedores do Palmeiras se mobilizaram e fizeram uma festa nos arredores do estádio para apoiar o elenco.

A LDU, por outro lado, está embalada com o resultado surpreendente da primeira partida e quer seguir como um carrasco dos brasileiros nesta edição da Libertadores. A equipe comandada por Tiago Nunes eliminou o Botafogo, nas oitavas de final, e o São Paulo, nas quartas.

continua após a publicidade

O treinador não poderá contar com o atacante Bryan Ramírez, expulso no jogo de ida. O jogador deve ser substituído por Fernando Cornejo, que volta de suspensão.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras e LDU se enfrentam por uma vaga na decisão da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X LDU

Jogo de volta - Semifinal - Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

🚩 Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)

🖥️ VAR: David Rodriguez (COL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Bruno Fuchs), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Alexander Domínguez; Ricardo Adé, Richard Mina, José Quintero e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina.