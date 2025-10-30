menu hamburguer
Ex-Palmeiras faz previsão para jogo contra LDU e analisa atitude da torcida

Clube paulista busca vaga na final da Libertadores

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
07:10
Palmeiras perdeu para a LDU por 3 a 0 (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
imagem cameraPalmeiras perdeu para a LDU por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
O Palmeiras entra em campo, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar a LDU, pela semifinal da Libertadores. Para a ocasião, o ex-jogador Zinho opinou sobre as chances que a equipe de Abel Ferreira tem de reverter a derrota por 3 a 0 no Equador.

Durante a programação da ESPN, o tetracampeão mundial afirmou considerar baixa a probabilidade de classificação alviverde. Apesar disso, ele destacou o poder de recuperação recente do Palmeiras e a mobilização da torcida para o confronto.

- Acho complicado. É difícil. Três a zero foi muito. Mas tô vendo uma movimentação muito legal dos torcedores do Palmeiras. De mostrar que estão para apoiar, e que acreditam nos jogadores para fazer história. Porque se o Palmeiras virar, é histórico. Esse Abel, que tem cinco anos de números maravilhosos, esse grupo, está marcado como um dos maiores de todos os tempos. Se virarem o jogo amanhã será um dos maiores momentos da história do clube - disse o ex-jogador.

Palmeiras x LDU

A partida decisiva entre a equipe paulista e equatoriana acontece na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para a ocasião, o time de Abel Ferreira irá tentar revirar a derrota por 3 a 0, no primeiro confronto.

Vale destacar, que o vencedor do confronto irá decidir a final da Libertadores de 2025 contra o Flamengo, que eliminou o Racing, na última quarta-feira (30). A classificação rubro-negra aconteceu após um empate sem gols no El Cilindro, na Argentina.

LDU x Palmeiras
Palmeiras e LDU decidem vaga na final da Libertadores nesta quinta-feira (30) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

