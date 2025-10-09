Em meio a desfalques, Palmeiras deve contar com reforços da base contra o Juventude

Desfalques, desfalques e mais desfalques. O time do Palmeiras está repleto de baixas nesta Data Fifa e vai enfrentar o Juventude no sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar das baixas, um quarteto deve ganhar chances com Abel Ferreira, ainda que fiquem no banco de reservas no início da partida.

Com a eliminação da Seleção Brasileira Sub-20 da Copa do Mundo da categoria, disputada no Chile, o Palmeiras contou com os retornos do atacante Luighi, os meias Coutinho e Erick Belé, além do lateral-direito Gilberto. É provável que todos eles sejam relacionados para esta partida.

O Palmeiras é o atual líder do Brasileirão com 55 pontos e pode aumentar a vantagem para os concorrentes caso vença nesta rodada atrasada. Para Allan, no clube desde o Sub-15, será mais uma grande prova para o grupo, que precisará lidar com as dificuldades na Data Fifa para mostrar sua força.

- É boa essa semana de preparação porque a gente vem em uma sequência bastante intensa de jogos. Acredito que vai dar para trabalhar bem todos os jogadores e terá mais oportunidades para todo mundo contra o Juventude. É um jogo bastante importante, que pode botar a gente ali ainda mais na liderança. Temos muitos defalques, mas, apesar disso, a gente sabe da oportunidade que a gente pode ter, a gente que não vem jogando muito - disse o camisa 40.

Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:

Vitor Roque (suspenso)

Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)

Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)

Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)

Flaco López (convocado pela Argentina)

Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)

Paulinho (lesão)

Lucas Evangelista (lesão)

Khellven (lesão)

Ramón Sosa (lesionado)

