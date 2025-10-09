CBF define detalhes do clássico atrasado entre Santos e Palmeiras pelo Brasileirão
Clássico foi adiado por causa da participação rival no Mundial de Clubes
- Matéria
- Mais Notícias
A CBF definiu, nesta quinta-feira (9), a nova data do clássico atrasado entre o Santos e o Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Promessa do Corinthians deve estrear em clássico com o Santos
Corinthians
Ananias projeta duelo do Santos contra o São Bernardo pelas quartas do Paulista Sub-20
Santos
Gabriel Brazão comenta momento delicado do Santos: ‘Erros estão custando caro’
Todos Esportes
O confronto será disputado no dia 15 de novembro, um sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida havia sido adiada em razão da participação do rival alviverde no Mundial de Clubes da FIFA, realizado no meio do ano, nos Estados Unidos.
Antes disso, as equipes se enfrentam no dia 6 de novembro, uma quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 32ª rodada da competição.
O Peixe também teve outra mudança na tabela: o jogo contra o Fortaleza, inicialmente marcado para uma segunda-feira, foi antecipado para o sábado, 1º de novembro, às 16h, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão.
Atualmente, o Santos ocupa a 16ª posição na tabela, com 28 pontos, três a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Em 26 partidas, o Alvinegro soma sete vitórias, sete empates e 12 derrotas.
O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira (15), contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), também na Vila Belmiro.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Programação de treinos do Santos:
Sexta-feira (10)
Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.
Treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Sábado (11)
Folga
Domingo (12)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Agenda de jogos do Santos:
28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias