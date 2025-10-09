menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

CBF define detalhes do clássico atrasado entre Santos e Palmeiras pelo Brasileirão

Clássico foi adiado por causa da participação rival no Mundial de Clubes

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 09/10/2025
15:23
Santos acumula apenas uma vitória em clássicos nesta temporada. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
A CBF definiu, nesta quinta-feira (9), a nova data do clássico atrasado entre o Santos e o Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será disputado no dia 15 de novembro, um sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida havia sido adiada em razão da participação do rival alviverde no Mundial de Clubes da FIFA, realizado no meio do ano, nos Estados Unidos.

Antes disso, as equipes se enfrentam no dia 6 de novembro, uma quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 32ª rodada da competição.

O Peixe também teve outra mudança na tabela: o jogo contra o Fortaleza, inicialmente marcado para uma segunda-feira, foi antecipado para o sábado, 1º de novembro, às 16h, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Atualmente, o Santos ocupa a 16ª posição na tabela, com 28 pontos, três a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Em 26 partidas, o Alvinegro soma sete vitórias, sete empates e 12 derrotas.

O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira (15), contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), também na Vila Belmiro.

O Santos e o Palmeiras jogaram pelo Paulistão, na Vila Belmiro. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Programação de treinos do Santos:

Sexta-feira (10)
Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.

Treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Sábado (11)
Folga

Domingo (12)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Agenda de jogos do Santos:

28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

