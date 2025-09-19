Khellven e Gómez preocupam? Palmeiras atualiza condição física do elenco

O Palmeiras divulgou, na tarde desta sexta-feira (19), atualizações médicas sobre o lateral-direito Khellven e o zagueiro Gustavo Gómez, titulares na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Paulinho atualiza recuperação após cirurgia e projeta volta ao Palmeiras: 'Muita cautela'

Autor do primeiro gol alviverde no Monumental, o zagueiro não possui problemas físicos, mas deve ser poupado pela comissão técnica para o duelo contra o Fortaleza, no próximo sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro. O paraguaio, inclusive, participou sem restrições das atividades com o restante do elenco no Allianz Parque.

Já Khellven,que sofreu trauma no pé durante a vitória fora de casa, permaneceu na Academia de Futebol aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Um dos jogadores mais experientes do elenco alviverde, Weverton destacou a importância dos treinamentos no Allianz Parque para a adaptação dos novos reforços. Ao todo, o Verdão anunciou cinco contratações na última janela de transferências.

- Tudo o que se faz para tentar se ambientar o mais rapidamente possível com a nova realidade dos reforços é muito importante. A comissão está atenta a todos os detalhes. Para nós, que já estamos aqui há muito tempo, é normal jogar no Allianz Parque, mas acho que é preciso vir até aqui para se ambientar com os novos jogadores que chegaram. Cada vez que treinarmos no nosso estádio, serve para entender como funciona a bola, como funciona o gramado, como a bola quica, como a bola corre - afirmou o goleiro.

Weverton, goleiro do Palmeiras, durante treinamento da equipe no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta aos gramados neste sábado, quando recebe o Fortaleza no Allianz Parque, em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o time volta a atuar em casa, desta vez contra o River Plate, pela Libertadores.

Após vencer a partida de ida na Argentina por 2 a 1, a equipe comandada por Abel Ferreira terá a vantagem do empate para seguir sonhando com o tetracampeonato continental. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.