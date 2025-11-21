Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Allianz Parque, pela 35ª rodada
Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv (na TV paga) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir ao jogo.
+ Conmebol define arbitragem para final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
Vice-líder do Brasileirão com 69 pontos, o Palmeiras tenta encerrar o jejum de três partidas sem vitórias na despedida do time do Allianz Parque no ano. Dois pontos atrás do Flamengo, a equipe de Abel Ferreira tem quatro rodadas para tirar a desvantagem e buscar o 13º título nacional de sua história.
O Fluminense, por sua vez, segue na disputa por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. O time ocupa a sexta colocação e aparece seis pontos atrás do Mirassol, primeiro clube dentro do G4.
Zagueiro e referência técnica do Tricolor, Thiago Silva não viajou com o restante do elenco para São Paulo, assim como Lucho Acosta. A dupla apresenta desgaste físico e será poupada do duelo no sintético do Allianz.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FLUMINENSE - BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
👁️ Onde assistir: Sportv (na TV paga) e Premiere (pay-per-vew);
🟨 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
Escalações de Palmeiras x Fluminense
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.
FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Lima); Serna, Canobbio e Everaldo.
