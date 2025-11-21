Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv (na TV paga) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir ao jogo.

Vice-líder do Brasileirão com 69 pontos, o Palmeiras tenta encerrar o jejum de três partidas sem vitórias na despedida do time do Allianz Parque no ano. Dois pontos atrás do Flamengo, a equipe de Abel Ferreira tem quatro rodadas para tirar a desvantagem e buscar o 13º título nacional de sua história.

O Fluminense, por sua vez, segue na disputa por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. O time ocupa a sexta colocação e aparece seis pontos atrás do Mirassol, primeiro clube dentro do G4.

Zagueiro e referência técnica do Tricolor, Thiago Silva não viajou com o restante do elenco para São Paulo, assim como Lucho Acosta. A dupla apresenta desgaste físico e será poupada do duelo no sintético do Allianz.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE - BRASILEIRÃO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

👁️ Onde assistir: Sportv (na TV paga) e Premiere (pay-per-vew);

🟨 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

Escalações de Palmeiras x Fluminense

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Lima); Serna, Canobbio e Everaldo.

Palmeiras e Fluminense durante partida válida pelo primeiro turno do Brasileirão, no Maracanã; veja detalhes do onde assistir no texto (Foto: AndrÃ© Fabiano/CÃ³digo 19/Gazeta Press) <br><br>Codigo 19/Codigo 19

