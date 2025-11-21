Torcida do Flamengo se revolta com desfalque em Palmeiras x Fluminense: 'Lógico'

Flamengo e Palmeiras estão disputando o Campeonato Brasileiro ponto a ponto, e a rodada deste final de semana promete fortes emoções. Na tarde desta sexta-feira (21), dois desfalques do Fluminense para enfrentar o Verdão revoltaram rubro-negros.

A rodada do meio de semana não foi fácil para os líderes do Brasileirão. O Flamengo perdeu para o Fluminense, no Maracanã, e o Palmeiras empatou com o Vitória dentro do Allianz Parque. Agora, o Verdão vai enfrentar o Tricolor das Laranjeiras.

Para o jogo no Allianz Parque, o Tricolor das Laranjeiras não vai contar com Thiago Silva e Lucho Acosta, por desgaste físico. Os dois são tratados como os principais jogadores do Fluminense. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se revoltaram com os desfalques de Palmeiras x Fluminense. Veja os comentários abaixo:

Flamengo e Palmeiras seguem na luta pelo título do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 69 do Palmeiras. Ambos têm cinco partidas a jogar; duas até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.