Fluminense perde destaques para duelo com o Palmeiras no Allianz

O Fluminense terá dois desfalques de peso para a partida contra o Palmeiras, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relação da viagem para São Paulo não conta com Thiago Silva, zagueiro, e Lucho Acosta, meio-campista.

A dupla, de acordo com o site "ge", fica fora do duelo por questões físicas. Lucho reclamou de dores na perna esquerda no clássico com o Flamengo e, mesmo que sem lesão, ficou no Rio para não arriscar de olho na reta final da temporada, com últimas rodadas e semifinal da Copa do Brasil.

Lucho Acosta em ação pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Fluminense preocupado com gramado sintético

O campo artificial do Allianz Parque é um dos motivos para que a dupla fosse preservada do confronto fora de casa. Thiago Silva também não teve lesão, mas, por sua idade e alta intensidade nos últimos jogos, ficará em recuperação para a sequência do calendário.

Outro que fica fora da partida é o meia Paulo Henrique Ganso. Um dos mais experientes do elenco, o jogador sofreu lesão na panturrilha e, também devido ao gramado sintético, não viajou com os companheiros para a partida no Allianz contra o vice-líder. Veja os relacionados pelo Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Félix

Laterais: Fuentes, Samuel Xavier e Guga

Zagueiros: Igor Rabello, Ignácio, Thiago Santos e Freytes

Meias: Otávio, Martinelli, Lima, Hércules, Lezcano, Bernal e Nonato

Atacantes: Keno, Serna, Canobbio, Soteldo, Riquelme, Everaldo e John Kennedy

Com 54 pontos, o Fluminense ocupa a sexta colocação do Brasileirão e, após ultrapassar o Bahia, agora persegue o Botafogo para subir na tabela e ir direto à fase de grupo da Libertadores 2026.