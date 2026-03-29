Palmeiras divulga atualizações físicas de Piquerez e Vitor Roque

Joaquín Piquerez retornou ao Brasil e foi avaliado por integrantes do departamento médico do Palmeiras nas últimas horas, após sofrer lesão no tornozelo direito durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, nesta Data Fifa. O lateral já iniciou tratamento e será submetido a exames de imagem complementares com profissionais do clube.

continua após a publicidade

+ Palmeiras demonstra otimismo para confirmar contratação de zagueiro

O defensor deixou o gramado de maca após sofrer uma dividida com Madueke, da Inglaterra, aos 12 minutos da partida disputada na última sexta-feira (27), que terminou empatada por 1 a 1, em Londres.

Já Vitor Roque convive com problemas físicos desde a reta final do Campeonato Paulista, em razão de dores no tornozelo, e cumpriu cronograma individualizado na parte interna da Academia de Futebol. Nos últimos dias, o atacante chegou a ir ao gramado do CT, porém com intensidade reduzida e sem contato com os demais integrantes do elenco.

continua após a publicidade

O Palmeiras não divulga prazo oficial de retorno para altetas do elenco. Piquerez deve seguir como desfalque nas próximas semanasn, enquanto Roque busca recuperar a forma física ideial para reforçar a equipe nos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo, no início de junho.

No período, a equipe disputará partidas por três competições distintas: Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a liderança, com três pontos de vantagem sobre o rival São Paulo; Copa do Brasil; e Libertadores.

continua após a publicidade

Piquerez será submetido a novos exames por membros do departamento médico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Com a presença do técnico Abel Ferreira, que recebeu período estendido de descanso conforme rotação previamente prevista entre membros da comissão técnica, os jogadores alviverdes realizaram atividades táticas e movimentações específicas para os setores ofensivo e defensivo.

O Sociedade Esportiva Palmeiras volta a campo no dia 2 de abril, quando recebe o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.