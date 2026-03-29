Flamengo negocia aluguel de avião que ficará à disposição do clube; entenda

O Flamengo está em negociação para ter um avião à disposição do clube, com uso exclusivo para o time. Esse é um desejo de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, desde que assumiu o comando do Rubro-Negro. O objetivo é agilizar as viagens da equipe, reduzindo a dependência de companhias aéreas e, consequentemente, o desgaste dos jogadores.

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As conversas já acontecem há semanas, e a tendência é que o acordo seja concretizado após a Copa do Mundo. Atualmente, todos os voos do Flamengo são fretados. Entretanto, o modelo logístico vigente faz com que o clube dependa dos horários das companhias, sem poder escolher as opções mais adequadas à sua rotina.

A questão dos horários, inclusive, é o principal entrave para o Flamengo. Com o novo acordo, a aeronave ficaria baseada no Rio de Janeiro, disponível tanto para as viagens de ida quanto para o retorno da equipe.

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Para reduzir custos, o clube não descarta a possibilidade de ceder o avião a outras equipes quando não estiver em uso pelo elenco rubro-negro.

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— Vamos garantir de 30 a 35 voos com uma companhia. Se tudo der certo, essa aeronave ficará no Rio de Janeiro e só decolará quando quisermos. Ela também poderia prestar serviço a outros clubes, o que tornaria a operação mais barata para o Flamengo e vantajosa para todos. Quando o Flamengo estiver no Rio, a aeronave poderá ser utilizada por outras equipes. O que estamos contratando é ter o avião disponível no dia e na hora em que quisermos voar. Seguimos sempre em busca da excelência, e a logística não é diferente, ainda mais em um ano como este. Depois da Copa do Mundo, o calendário será muito intenso — disse Bap, em entrevista à "FlamengoTV".

Avião com escudo do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Outro clube que adota essa estratégia de logística é o Palmeiras, que utiliza a aeronave da presidente Leila Pereira.

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