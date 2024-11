Corinthians estreia uniforme inspirado em luta antirracista contra o Cruzeiro

No Dia da Consciência Negra, o elenco profissional masculino do Corinthians vai estrear o terceiro uniforme da equipe. Nesta quarta-feira (20), o Timão enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, e usará a camisa inspirada no combate ao racismo.

continua após a publicidade

➡️Ramón Díaz declara: ‘Corinthians é muito maior do que o Vasco’

Lançada em agosto deste ano, a camisa traz largas listras pretas e brancas, com o escudo do clube nas duas cores. O terceiro uniforme foi feito em homenagem à luta das mulheres negras do Corinthians.

- Essa camisa é uma representação da nossa luta, da nossa força, e da nossa união em busca de igualdade. Embora eu não esteja mais em campo, vestir essa camisa é uma maneira de continuar contribuindo para a luta que sempre defendi. É um lembrete constante de que somos todos responsáveis por um futuro mais inclusivo e justo, tanto dentro quanto fora de campo - disse a ex-jogadora e atual executiva do Corinthians.

continua após a publicidade

O uniforme com inspiração antirracista já foi utilizada pelo elenco feminino do Corinthians, na final do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o São Paulo, na Neo Química Arena, no dia 22 de setembro. O Timão venceu o jogo por 2 a 0 e conquistou a competição.

Neste ano, o segundo uniforme do clube também possui inspiração na luta contra o racismo. Totalmente preto, incluindo escudo e patrocinadores, a camisa do Timão foi lançada junto a campanha "Nossa História é Uma Página em Preto".

continua após a publicidade

O uniforme caiu na graça dos jogadores do Timão que passaram a pedir para usá-la em jogos na Neo Química Arena. Segundo informações do "Uol", o elenco informou a diretoria que prefere usar a segunda camisa atuando também em Itaquera.

Além do uniforme

A Nike, Corinthians e o Observatório de Discriminação Racial do Futebol (ODRF) promoveram iniciativas para introduzir o letramento racial nas categorias de base do clube alvinegro.

Além disso, a fornecedora lançou uma cartilha intitulada 'Combatendo o Racismo no Futebol: Da Conscientização à Ação', que está disponível gratuitamente em seu site oficial. Nesta quarta-feira (20), o clube e a patrocinadora pretendem distribuir 20 mil unidades do documento aos torcedores na Neo Química Arena.

Em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), a Nike e o Corinthians concederam 20 bolsas de estudo para o curso de administração, voltada ao esporte, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Os estudantes foram selecionados pela diretoria alvinegra para assistir ao duelo entre Corinthians e Cruzeiro, na Neo Química Arena.

Grazi participou da divulgação do uniforme do Corinthians (Foto: Divulgação/Nike)

Próximo jogo

O duelo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa com o confronto entre paulistas e mineiros. Na Neo Química Arena, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro às 11h (de Brasília), nesta quarta-feira (20).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na décima colocação com 41 pontos, o clube alvinegro busca a vitória para se afastar ainda mais da degola. O Juventude abre a zona de rebaixamento com 37 pontos.