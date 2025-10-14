Palmeiras embala em sequência decisiva e mira taças com Flamengo como rival

Em meio à reformulação do elenco iniciada no começo da temporada e às oscilações no primeiro semestre, o Palmeiras engatou uma ótima sequência após o Mundial de Clubes e assumiu a liderança do Brasileirão a pouco mais de 10 rodadas do término da competição. Na Libertadores, está classificado às semifinais, onde enfrenta a LDU. Em ambos os cenários, tem o Flamengo como rival na luta por ao menos um título em 2025.

No Campeonato Brasileiro, as equipes estão separadas por apenas três pontos, com um confronto direto entre os times marcado para o próximo domingo (19), no Rio de Janeiro. Já na Libertadores, os clubes podem reeditar a final de 2021, quando o Alviverde deixou Montevidéu com a taça, caso vençam seus respectivos duelos nas semifinais.

Principais clubes do futebol brasileiro na década, Palmeiras e Flamengo têm concorrido aos principais títulos do calendário nacional, dividindo esporadicamente as disputas com outros times, como o Botafogo em 2024. Desde que chegou à Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira liderou o Verdão em dez conquistas, incluindo duas taças continentais.

A boa sequência de resultados aparece justamente na reta decisiva da temporada alviverde. Ao mesmo tempo que a equipe ganha fôlego na corrida contra os rivais, vê a ascensão de velhos heróis, como o caso de Raphael Veiga.

Depois de um início de ano conturbado, o camisa 23 perdeu a titularidade na equipe enquanto convivia com uma luxação no ombro, ainda em abril, e dores no púbis, que o afastaram dos gramados em agosto.

Capitão silencioso, como definiu o técnico Abel Ferreira em entrevista, Veiga voltou a ganhar oportunidades entre os titulares, contribuiu com um gol e uma assistência na goleada sobre o Juventude e chegou à marca de dez passes para gol na temporada.

Veiga comemora gol marcado com a camisa do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximos jogos do Palmeiras

Antes do duelo decisivo contra o Flamengo, na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (15). A bola rola às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 27ª rodada da competição.