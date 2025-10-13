Palmeiras promove torneio de X1 na base com presença de Vitor Roque e JP Sampaio

Dono de uma das melhores categorias de base do Brasil, o Palmeiras voltou a realizar torneio de X1 com atletas do sub-09 ao sub-14. O evento, realizado nas instalações do clube, contou com a presença do coordenador JP Sampaio e de alguns jogadores do elenco profissional, como o atacante Vitor Roque.

Esta é a terceira temporada consecutiva em que o Palmeiras realiza o evento, que foi registrado pela equipe da TV do clube. Ao término da atividade, os jovens atletas interagiram e soltaram pipas na companhia de Luighi, conforme mostrado em vídeo publicado por Sampaio.

Os seis vencedores (divididos por categoria) receberam os troféus diretamente das mãos de Vitor Roque e Allan, outra Cria da Academia presente no evento.

Ao todo, 12 atletas formados na base atuaram pela equipe principal do Palmeiras em 2025: Benedetti, Naves, Vanderlan, Allan, Fabinho, Erick Belé, Figueiredo, Luis Pacheco, Estêvão, Luighi, Riquelme Fillipi e Thalys. Desde que assumiu o comando técnico do clube, no fim de 2020, Abel Ferreira já promoveu a estreia de 34 jogadores formados na base.

JP Sampaio ao lado de atletas do elenco profissional do Palmeiras durante torneio de X1 (Foto: Reprodução/@jpsampaio18)

Entre os principais destaques aparecem nomes como o zagueiro Vitor Reis e os atacantes Estêvão e Endrick. O trio está entre as maiores vendas da história do Palmeiras e defende, respectivamente, Girona (emprestado pelo Manchester City), Chelsea e Real Madrid.

A venda de ativos da base, aliada ao desempenho esportivo do Palmeiras nas últimas temporadas, fez com que o clube superasse a marca de R$ 1 bilhão em faturamento nos últimos anos. A tendência para o atual balanço, inclusive, é que o Verdão bata novamente o recorde de receita, impulsionado pelas saídas de Reis e Estêvão.

