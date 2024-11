Artur Jorge faz mistério sobre poupar Botafogo contra Palmeiras: ‘Decisões que podem custar’

Treinador do Botafogo, Artur Jorge fez mistério ao ser questionado sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores contra o Palmeiras, pela 35ª rodada do Brasileirão. No entanto, o comandante garantiu a presença de dois titulares no início do confronto.

- Alex Telles e Marlon (Freitas) vão jogar contra o Palmeiras. Temos que analisar os dados para perceber o estado do jogador. Há dois pontos importantes relacionados com a fadiga e com o risco de lesão. Com um espaço tão reduzido entre os jogos, temos que tomar decisões que podem nos custar, mas que temos que tomar em função de poder contar com o contributo do atleta no próximo jogo em melhores condições. Mas desde o início, não só agora.

No duelo contra o Vitória, Alex Telles e Marlon Freitas iniciaram o confronto no banco de reservas e não foram utilizados pelo treinador ao longo dos 90 minutos. No entanto, o português não abriu o jogo sobre a escalação para o jogo de caráter decisivo da competição.

A única ausência de Artur Jorge será Tiquinho Soares, que foi expulso no fim da partida contra o Rubro-Negro. No entanto, o treinador ganhará os reforços de Luiz Henrique e Alexander Barboza, que cumpriram suspensão na última rodada.

Técnico minimiza pressão no Botafogo

Sem abrir o jogo sobre poupar ou não contra o Palmeiras, Artur Jorge minimizou o caráter decisivo da partida para o Botafogo. O comandante fez questão de dar tranquilidade ao elenco e ressaltar a importância de todos os jogos que restam.

- Nos encontramos no ponto zero para olhar o momento em que estamos posicionados tal qual como um dos nossos rivais na luta pelo título e com um ponto de partida igual. Temos nove pontos pela frente, um confronto direto. Temos outros candidatos, mas mais afastados. Pensar mais no que temos que fazer na frente do que em relação ao passado. Sabemos que tivemos uma campanha consistente, um percurso de um alto nível em termos de performance. O Botafogo está em uma posiçlão de grande coerência, não só em termos de comportamento, como em desempenho. Terça começa a reta final para um desafio importante. Não será decisivo, mas estamos preparados para ir em busca do objetivo que temos e que é muito ambicionado por nós. Preparados para poder lutar nos últimos três jogos.

Na sequência do jogo contra o Palmeiras, o Alvinegro viaja para Buenos Aires visando o confronto contra o Atlético-MG, pela final da Libertadores. O clube sonha com a conquista dos dois títulos para coroar a temporada.