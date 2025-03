Após eliminação, Corinthians mostra confiança para final contra o Palmeiras

O Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, mas o resultado não foi suficiente para reverter a desvantagem da derrota por 3 a 0 no Equador. Com isso, o Timão está fora da Libertadores. Mesmo com a eliminação, os jogadores demonstraram confiança para a decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

Após a partida, Hugo Souza falou na zona mista e valorizou a atuação da equipe, que ficou a um gol do sonho da vaga na fase de grupos da Libertadores. Segundo o goleiro, a desclassificação foi dolorosa para os jogadores, mas deixou aprendizados para a sequência da temporada.

— Empolga não, dá confiança, foi uma atuação digna do elenco que temos, do que fizemos no final do ano passado, se mostrarmos essa cara em todos os jogos fica mais fácil da gente alcançar os nossos objetivos, tem dias que as coisas podem não acontecer da forma que queremos, mas se mostrarmos essa cara ficamos perto do nosso objetivo — falou o goleiro na zona mista da Neo Química Arena.

Foco na decisão

Após o duelo, Ramón Díaz lamentou o resultado negativo na Libertadores, mas fez questão de projetar a decisão contra o Palmeiras pelo Paulistão. O treinador valorizou a experiência para a preparação da equipe para domingo.

— Agora, de hoje até domingo, vamos focar na recuperação física, porque temos uma final. Todos nós estávamos sonhando com essa classificação, torcedores, jornalistas, todos. Mas essa experiência deve servir para nosso crescimento — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

— A diretoria, a comissão técnica, os médicos e os jogadores estão comprometidos em conquistar algo grande pelo Corinthians. Espero que possamos alcançar esse objetivo no domingo — finalizou o treinador do Timão.

Datas das finais

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo de volta será no dia 27 de março, quinta-feira, após a Data Fifa, na Neo Química Arena.