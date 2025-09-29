Pafos x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Pafos e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Alphamega Stadium, em Limassol (CHP), pela 2ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo HBO Max (streaming).➡️Clique para assistir no HBO Max.
O Pafos faz história ao disputar pela primeira vez a fase de liga da Champions League. A equipe cipriota, comandada por Darko Milanič, tenta se recuperar após a estreia complicada contra o Olympiacos e terá de encarar um dos favoritos ao título. Sem o lateral Bruno, expulso, o time deve escalar Ognjen Mimovic na defesa. David Luiz segue como um dos líderes do elenco, ao lado de Dimata no ataque.
Já o Bayern chega embalado. Os bávaros mantêm 100% de aproveitamento na Bundesliga e venceram o Chelsea na estreia da Champions League. Sob o comando de Kompany, o time tenta manter a campanha perfeita mesmo com desfalques importantes, como Alphonso Davies e Jamal Musiala. Neuer, Kimmich, Luis Díaz e Harry Kane são algumas das armas para buscar mais três pontos fora de casa.
Tudo sobre o jogo entre Pafos e Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Pafos 🆚 Bayern de Munique
2ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Alphamega Stadium, em Limassol (CHP)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Manfredas Lukjančukas (LIT)
🚩 Assistentes: Mangirdas Mirauskas (LIT) e Aleksandras Stepanovas (LIT)
📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Pafos (Técnico: Darko Milanič)
Michael; Mimovic, Luckassen, David Luiz e Correia; Sunjic, Goldar e Pepe; Jajá, Dimata e Dragomir.
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Guerreiro (Boey); Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Luis Díaz e Harry Kane.
