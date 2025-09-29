menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Pafos x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
17:50
Pafos x Bayern de Munique duelam pela Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraPafos x Bayern de Munique duelam pela Champions League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pafos e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Alphamega Stadium, em Limassol (CHP), pela 2ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo HBO Max (streaming).➡️Clique para assistir no HBO Max.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Pafos faz história ao disputar pela primeira vez a fase de liga da Champions League. A equipe cipriota, comandada por Darko Milanič, tenta se recuperar após a estreia complicada contra o Olympiacos e terá de encarar um dos favoritos ao título. Sem o lateral Bruno, expulso, o time deve escalar Ognjen Mimovic na defesa. David Luiz segue como um dos líderes do elenco, ao lado de Dimata no ataque.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

PAF
BAY
2ª rodada
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Alphamega Stadium, em Limassol (CHP)
Árbitro
Manfredas Lukjančukas (LIT)
Assistentes
Mangirdas Mirauskas (LIT) e Aleksandras Stepanovas (LIT)
Var
Guillermo Cuadra Fernández (ESP)
Onde assistir

Já o Bayern chega embalado. Os bávaros mantêm 100% de aproveitamento na Bundesliga e venceram o Chelsea na estreia da Champions League. Sob o comando de Kompany, o time tenta manter a campanha perfeita mesmo com desfalques importantes, como Alphonso Davies e Jamal Musiala. Neuer, Kimmich, Luis Díaz e Harry Kane são algumas das armas para buscar mais três pontos fora de casa.

Tudo sobre o jogo entre Pafos e Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Pafos 🆚 Bayern de Munique
2ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Alphamega Stadium, em Limassol (CHP)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Manfredas Lukjančukas (LIT)
🚩 Assistentes: Mangirdas Mirauskas (LIT) e Aleksandras Stepanovas (LIT)
📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pafos (Técnico: Darko Milanič)
Michael; Mimovic, Luckassen, David Luiz e Correia; Sunjic, Goldar e Pepe; Jajá, Dimata e Dragomir.

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Guerreiro (Boey); Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Luis Díaz e Harry Kane.

Pafos x Bayern de Munique duelam pela Champions League (Arte: Lance!)
Pafos x Bayern de Munique duelam pela Champions League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias