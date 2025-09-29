menu hamburguer
Bodo Glimt x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Avatar
Lance!
Bodø (NOR)
Dia 29/09/2025
14:49
Bodo Glimt x Tottenham: segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBodo Glimt x Tottenham: segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Bodo Glimt e Tottenham terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Bodo Glimt 🟡⚫

Na estreia da Champions, o Bodo Glimt empatou com o Slavia Praga em 2 a 2, fora de casa, e está na briga pelo título do Campeonato Norueguês em reta final. Na última temporada, o Glimt chegou até as semifinais da Europa League, caindo para o próprio Tottenham.

Tottenham ⚪

Do outro lado, o Tottenham venceu o primeiro jogo da Liga dos Campeões, no 1 a 0 contra o Villarreal. Na Premier League, após o empate contra o Wolverhampton com gol de Palhinha nos acréscimos, os Spurs vivem boa fase e fazem parte do G4.

Ficha do jogo

BODO GLIMT
BOD
Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
2ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR)
Árbitro
Ivan Kružliak (Eslováquia)
Assistentes
Branislav Hancko (Eslováquia), Jan Pozor (Eslováquia) e Peter Kralović (Eslováquia)
Var
Bram Van Driessche (Bélgica) e Bert Put (Bélgica)
Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bodo Glimt (Técnico: Kjetil Knusten)
Nikita Haikin; Fredik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen e Haitam Aleesami; Hakon Evjen, Patrick Berg e Sondre Auklend; Mathias Jorgensen, Petter Hauge e Kasper Hough.

❌ Desfalques: Ulrik Saltnes.
Dúvidas: Brede Moe e Daniel Bassi.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Pape Mata Sarr e Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Xavi Simons e Richarlison.

❌ Desfalques: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin e Yves Bissouma.
Dúvidas: Kolo Muanu.

Jogadores do Tottenham comemoram gol sobre Villarreal na estreia da Champions League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Jogadores do Tottenham comemoram gol sobre Villarreal na estreia da Champions League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

