Bodo Glimt e Tottenham terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bodo Glimt 🟡⚫

Na estreia da Champions, o Bodo Glimt empatou com o Slavia Praga em 2 a 2, fora de casa, e está na briga pelo título do Campeonato Norueguês em reta final. Na última temporada, o Glimt chegou até as semifinais da Europa League, caindo para o próprio Tottenham.

continua após a publicidade

Tottenham ⚪

Do outro lado, o Tottenham venceu o primeiro jogo da Liga dos Campeões, no 1 a 0 contra o Villarreal. Na Premier League, após o empate contra o Wolverhampton com gol de Palhinha nos acréscimos, os Spurs vivem boa fase e fazem parte do G4.

Ficha do jogo BOD TOT 2ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília) Local Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR) Árbitro Ivan Kružliak (Eslováquia) Assistentes Branislav Hancko (Eslováquia), Jan Pozor (Eslováquia) e Peter Kralović (Eslováquia) Var Bram Van Driessche (Bélgica) e Bert Put (Bélgica) Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Bodo Glimt e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bodo Glimt 🆚 Tottenham

2ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🕴️Arbitragem: Ivan Kružliak (Eslováquia)

🚩 Assistentes: Branislav Hancko (Eslováquia), Jan Pozor (Eslováquia) e Peter Kralović (Eslováquia)

📺 VAR: Bram Van Driessche (Bélgica) e Bert Put (Bélgica)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bodo Glimt (Técnico: Kjetil Knusten)

Nikita Haikin; Fredik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen e Haitam Aleesami; Hakon Evjen, Patrick Berg e Sondre Auklend; Mathias Jorgensen, Petter Hauge e Kasper Hough.

❌ Desfalques: Ulrik Saltnes.

❓ Dúvidas: Brede Moe e Daniel Bassi.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Pape Mata Sarr e Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Xavi Simons e Richarlison.

❌ Desfalques: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin e Yves Bissouma.

❓ Dúvidas: Kolo Muanu.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.