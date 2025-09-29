Bodo Glimt x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Bodo Glimt e Tottenham terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Bodo Glimt 🟡⚫
Na estreia da Champions, o Bodo Glimt empatou com o Slavia Praga em 2 a 2, fora de casa, e está na briga pelo título do Campeonato Norueguês em reta final. Na última temporada, o Glimt chegou até as semifinais da Europa League, caindo para o próprio Tottenham.
Tottenham ⚪
Do outro lado, o Tottenham venceu o primeiro jogo da Liga dos Campeões, no 1 a 0 contra o Villarreal. Na Premier League, após o empate contra o Wolverhampton com gol de Palhinha nos acréscimos, os Spurs vivem boa fase e fazem parte do G4.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Bodo Glimt e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bodo Glimt 🆚 Tottenham
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️Arbitragem: Ivan Kružliak (Eslováquia)
🚩 Assistentes: Branislav Hancko (Eslováquia), Jan Pozor (Eslováquia) e Peter Kralović (Eslováquia)
📺 VAR: Bram Van Driessche (Bélgica) e Bert Put (Bélgica)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bodo Glimt (Técnico: Kjetil Knusten)
Nikita Haikin; Fredik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen e Haitam Aleesami; Hakon Evjen, Patrick Berg e Sondre Auklend; Mathias Jorgensen, Petter Hauge e Kasper Hough.
❌ Desfalques: Ulrik Saltnes.
❓ Dúvidas: Brede Moe e Daniel Bassi.
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Pape Mata Sarr e Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Xavi Simons e Richarlison.
❌ Desfalques: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin e Yves Bissouma.
❓ Dúvidas: Kolo Muanu.
