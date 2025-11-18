Flamengo vence o aguerrido Maringá e se mantém 100% na Superliga Feminina
Rubro-Negro venceu por 3 sets a 0, em parciais equilibradas
Nesta terça-feira (18), o Sesc RJ Flamengo superou o Maringá por 3 sets a 0, pela sexta rodada da Superliga Feminina 25/26. Apesar dos sets diretos, a partida teve parciais extremamente equilibradas, que terminaram em 26/24, 25/23 e 25/23. Com a vitória, o Rubro-Negro chega a seu quinto triunfo em cinco jogos, sem nenhum set perdido, e soma 15 pontos, na terceira posição.
Masa Kirov, sérvia que disputa sua primeira temporada no Brasil, foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A central marcou 10 pontos. Destes, quatro foram de ataque e seis de bloqueio. A maior pontuadora foi a ponteira Simone Lee, do Flamengo, com 15 acertos.
Detalhes da partida
O confronto foi marcado por um extremo equilíbrio nas ações de ambos os lados. O mesmo roteiro foi seguido em todos os sets, quando nenhum dos dois times conseguia abrir distância no placar. No entanto, na reta decisiva das parciais, o Maringá pecava, e o Flamengo, mais constante, aproveitava para fechar os sets, passando pelo boa distribuição da levantadora Giovana e pelo bom aproveitamento das centrais Lorena e Masa Kirov.
O ponto que selou a vitória do Flamengo saiu dos braços da ponteira Simone Lee, que explorou o bloqueio adversário, no 25 a 23.
Próximos compromissos na Superliga
O Flamengo volta à ação nesta segunda-feira (24), em um clássico do voleibol brasileiro contra o Osasco. O duelo acontece às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Já o Maringá, no mesmo dia, mede forças com o Minas, fora de casa. A partida tem início às 18h30 (de Brasília).
Outros resultados do dia
- Brasília 1 x 3 Minas
- Mackenzie 2 x 3 Fluminense
