Flamengo vence o aguerrido Maringá e se mantém 100% na Superliga Feminina

Nesta terça-feira (18), o Sesc RJ Flamengo superou o Maringá por 3 sets a 0, pela sexta rodada da Superliga Feminina 25/26. Apesar dos sets diretos, a partida teve parciais extremamente equilibradas, que terminaram em 26/24, 25/23 e 25/23. Com a vitória, o Rubro-Negro chega a seu quinto triunfo em cinco jogos, sem nenhum set perdido, e soma 15 pontos, na terceira posição.

continua após a publicidade

➡️ Jogador de vôlei fica tetraplégico e família abre vaquinha para recuperação

➡️ Osasco domina, vence Barueri por 3 a 0 e mantém liderança invicta na Superliga

Masa Kirov, sérvia que disputa sua primeira temporada no Brasil, foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A central marcou 10 pontos. Destes, quatro foram de ataque e seis de bloqueio. A maior pontuadora foi a ponteira Simone Lee, do Flamengo, com 15 acertos.

Detalhes da partida

O confronto foi marcado por um extremo equilíbrio nas ações de ambos os lados. O mesmo roteiro foi seguido em todos os sets, quando nenhum dos dois times conseguia abrir distância no placar. No entanto, na reta decisiva das parciais, o Maringá pecava, e o Flamengo, mais constante, aproveitava para fechar os sets, passando pelo boa distribuição da levantadora Giovana e pelo bom aproveitamento das centrais Lorena e Masa Kirov.

continua após a publicidade

O ponto que selou a vitória do Flamengo saiu dos braços da ponteira Simone Lee, que explorou o bloqueio adversário, no 25 a 23.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Flamengo segue invicto na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

Próximos compromissos na Superliga

O Flamengo volta à ação nesta segunda-feira (24), em um clássico do voleibol brasileiro contra o Osasco. O duelo acontece às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Já o Maringá, no mesmo dia, mede forças com o Minas, fora de casa. A partida tem início às 18h30 (de Brasília).

Outros resultados do dia