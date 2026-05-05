Veja gol em Deportivo Riestra x Grêmio: Carlos Vinícius, Amuzu e Braithwaite marcam

O Grêmio saiu na frente do placar na partida contra o Deportivo Riestra, desta terça-feira (5), na Argentina, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Para ocasião, o atacante Carlos Vinícius foi o responsável por balançar as redes para o Tricolor. No segundo tempo, Amuzu ampliou a vantagem do clube gaúcho.

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O gol aconteceu no primeiro tempo do confronto. O cronômetro marcava 29 minutos, quando o camisa 95 deslocou o goleiro adversário com qualidade para marcar o primeiro gol da partida.

Vale destacar, que na última partida do Grêmio pela Sul-Americana, contra o Palestino, Carlos Vinícius desperdiçou três penalidades. Desta vez, ele foi preciso ao converter a oportunidade clara de gol. Veja abaixo:

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No segundo tempo, Francis Amuzu voltou a balançar as redes para o Tricolor aos 59 minutos. Desta vez, a equipe do técnico Luís Castro conseguiu realizar uma bela jogada, que deixou o ganês na frente do gol adversário para marcar.

Aos 73 minutos, Martin Braithwaite ampliou ainda mais a vantagem tricolor. O dinamarquês arriscou um chute na entrada da área e acertou o âgulo adversário. O goleiro Ignacio Arce não teve chances de defesa no lance.

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