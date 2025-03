A polêmica da anulação da cobrança de pênalti de Julián Alvarez na Champions League ativou um sinal de alerta na Uefa e Fifa. Após o pedido formal de uma explicação por parte do Atlético de Madrid, a entidade europeia confirmou os dois toques, mas também afirmou que irá rever a regra.

Em nota, a Uefa informou que, em contato com a Fifa e IFAB (International Football Association Board), que define as regras do futebol, terá discussões para considerar se deve revisar ou não casos não intencionais de dois toques em pênaltis, como foi com Alvarez.

Leia a nota da Uefa na íntegra:

O Atlético de Madrid consultou a Uefa sobre o incidente que levou à anulação da cobrança de pênalti de Julián Alvarez no final da partida de ontem da Uefa Champions League contra o Real Madrid.

Embora mínimo, o jogador fez contato com a bola usando o pé de apoio antes de chutá-la, conforme mostrado no vídeo anexado. Sob a regra atual (Leis do Jogo, Lei 14.1), o VAR teve que chamar o árbitro, sinalizando que o gol deveria ser anulado.

A Uefa iniciará discussões com a Fifa e a IFAB para determinar se a regra deve ser revista em casos em que o toque duplo é claramente não intencional.

O lance aconteceu na segunda cobrança do Atleti contra o Real Madrid. Julián Alvarez converteu o pênalti, porém, o VAR interviu e anulou por conta de dois toques. Oblak ainda defendeu uma cobrança para manter o time vivo, mas Marcos Llorente desperdiçou outra. Rüdiger, no fim, sacramentou a vitória do Real por 4 a 2.

Julián Alvarez em ação pelo Atlético de Madrid contra o Real Madrid (Foto: Reprodução/Atleti)

Uefa e Fifa agora irão trabalhar para que um pênalti sem a intenção de dois toques possa receber outra punição além da anulação do gol. Nas redes sociais, torcedores resgataram lance de Lionel Messi na Copa do Mundo, em que também tocou duas vezes na bola, porém sem anulação do gol.