Olympique Marseille e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (25), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marselha (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo NAP QAR 5ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Stade Vélodrome, em Marselha (FRA) Árbitro Maurizio Mariani Assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni Var Marco Di Bello Onde assistir

O Olympique Marseille e o Newcastle se reencontram no Vélodrome após 20 anos em situações opostas na tabela. O time francês, comandado por Roberto De Zerbi, está na 25ª posição e tenta superar a inconsistência de ser o time que mais perdeu pontos após sair na frente no placar, além de carregar um jejum de 12 jogos sem vencer adversários ingleses.

Já o Newcastle vive uma fase espetacular, ocupando a 6ª colocação após três vitórias consecutivas sem sofrer gols, impulsionado pelas grandes atuações de Anthony Gordon e Bruno Guimarães. Enquanto o Marseille aposta na dupla Aubameyang e Paixão, o Newcastle chega como favorito para conquistar uma inédita quarta vitória seguida no torneio, valendo-se de sua solidez defensiva e eficiência nas transições.

✅ FICHA TÉCNICA

Olympique Marseille x Newcastle

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (assistentes); Matteo Marchetti (quarto árbitro)

📺 VAR: Marco Di Bello

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Olympique Marseille (Técnico: Roberto De Zerbi):

Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Newcastle (Técnico: Eddie Howe):

Pope; Livramento, Botman, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes

O Olympique de Marseille, do brasileiro Igor Paixão, recebe o Newcastle para duelo pela Champions League (Foto: Miguel Medina/AFP)

