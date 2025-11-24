Olympique Marseille x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Olympique Marseille e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (25), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marselha (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Olympique Marseille e o Newcastle se reencontram no Vélodrome após 20 anos em situações opostas na tabela. O time francês, comandado por Roberto De Zerbi, está na 25ª posição e tenta superar a inconsistência de ser o time que mais perdeu pontos após sair na frente no placar, além de carregar um jejum de 12 jogos sem vencer adversários ingleses.
Já o Newcastle vive uma fase espetacular, ocupando a 6ª colocação após três vitórias consecutivas sem sofrer gols, impulsionado pelas grandes atuações de Anthony Gordon e Bruno Guimarães. Enquanto o Marseille aposta na dupla Aubameyang e Paixão, o Newcastle chega como favorito para conquistar uma inédita quarta vitória seguida no torneio, valendo-se de sua solidez defensiva e eficiência nas transições.
Tudo sobre o jogo entre Napoli Qarabag pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Olympique Marseille x Newcastle
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (assistentes); Matteo Marchetti (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Olympique Marseille (Técnico: Roberto De Zerbi):
Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang
Newcastle (Técnico: Eddie Howe):
Pope; Livramento, Botman, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes
