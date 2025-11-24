menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Olympique Marseille x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Marselha (FRA)
Dia 24/11/2025
13:51
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Olympique Marseille e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (25), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marselha (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

NAP
QAR
5ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
Local
Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)
Árbitro
Maurizio Mariani
Assistentes
Daniele Bindoni e Alberto Tegoni
Var
Marco Di Bello
Onde assistir

O Olympique Marseille e o Newcastle se reencontram no Vélodrome após 20 anos em situações opostas na tabela. O time francês, comandado por Roberto De Zerbi, está na 25ª posição e tenta superar a inconsistência de ser o time que mais perdeu pontos após sair na frente no placar, além de carregar um jejum de 12 jogos sem vencer adversários ingleses.

continua após a publicidade

Já o Newcastle vive uma fase espetacular, ocupando a 6ª colocação após três vitórias consecutivas sem sofrer gols, impulsionado pelas grandes atuações de Anthony Gordon e Bruno Guimarães. Enquanto o Marseille aposta na dupla Aubameyang e Paixão, o Newcastle chega como favorito para conquistar uma inédita quarta vitória seguida no torneio, valendo-se de sua solidez defensiva e eficiência nas transições.

Tudo sobre o jogo entre Napoli Qarabag pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Olympique Marseille x Newcastle
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (assistentes); Matteo Marchetti (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Olympique Marseille (Técnico: Roberto De Zerbi):
Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Newcastle (Técnico: Eddie Howe):
Pope; Livramento, Botman, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes

➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029

O Olympique de Marseille, do brasileiro Igor Paixão, recebe o Newcastle para duelo pela Champions League (Foto: Miguel Medina/AFP)
O Olympique de Marseille, do brasileiro Igor Paixão, recebe o Newcastle para duelo pela Champions League (Foto: Miguel Medina/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias