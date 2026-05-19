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Renato mantém planos do Vasco e leva jovens da base a duelo contra o Olimpia

Cruz-Maltino encara sequência decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
12:43
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Jovens da equipe sub-20 do Vasco
imagem cameraJovens da equipe sub-20 do Vasco comemoram vitória no Chile em compromisso da base (Foto: Dikran Sahagia/Vasco)
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Após finalizar o último treinamento no Brasil, o Vasco parte rumo ao Paraguai, onde enfrentará o Olimpia, pela Sul-Americana, nesta quarta-feira (20). Alguns jogadores do sub-20 vão reforçar a delegação para o duelo; são eles: Bruno André, Lukas Zuccarello, Samuel, Alison, Andrey Fernandes e Gustavo Guimarães.

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Avellar e Ramon Rique, que já foram integrados ao elenco profissional, também estarão com o grupo no Paraguai. Como vem fazendo nos jogos da Sul-Americana, Renato Gaúcho deve poupar seus principais jogadores, como uma estratégia para priorizar os torneios nacionais. Dessa forma, os mais jovens podem receber mais minutos em campo.

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jovens da base do Vasco participam de treinamento no CT antes de partir para o Paraguai
jovens da base do Vasco participam de treinamento no CT Moacyr Barbosa (Foto: Instagram/ @Vascodagama)

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O que está em jogo para Vasco x Olímpia?

O Vasco lidera o Grupo G com sete pontos, mesma pontuação do time paraguaio, mas leva vantagem no saldo de gols. Uma vitória fora de casa deixaria o Cruz-Maltino muito próximo da classificação e aumentaria significativamente as chances de terminar na liderança da chave — posição fundamental, já que apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final. O segundo terá de disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

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Sequência decisiva antes da pausa para a Copa

 Serão quatro compromissos em apenas 12 dias, divididos entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, que podem encaminhar os objetivos do clube no restante da temporada.

A primeira decisão será nesta quarta-feira (20), diante do Olimpia, no Paraguai, pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Vasco também terá confrontos importantes para se estabilizar na tabela. No próximo sábado (24), a equipe recebe o Red Bull Bragantino e, no último compromisso antes da paralisação, encara o Atlético Mineiro, no dia 31, novamente em São Januário.

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