Vasco encara sequência decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo

O Vasco entra em uma sequência decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo, que irá paralisar o calendário do futebol brasileiro por quase dois meses. Serão quatro compromissos em apenas 12 dias, divididos entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, que podem encaminhar os objetivos do clube no restante da temporada.

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Vasco busca confirmar liderança do grupo na Sula

A primeira decisão será nesta quarta-feira (20), diante do Olimpia, no Paraguai, pela Sul-Americana. O Vasco lidera o Grupo G com sete pontos, mesma pontuação do time paraguaio, mas leva vantagem no saldo de gols. Uma vitória fora de casa deixaria o Cruz-Maltino muito próximo da classificação e aumentaria significativamente as chances de terminar na liderança da chave — posição fundamental, já que apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final. O segundo terá de disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

O Vasco venceu o Olimpia por 3 a 0, em São Januário, pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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O encerramento da fase de grupos acontece no dia 27 de maio, contra o Barracas Central, em São Januário.

Apoio da torcida para se aproximar dos líderes

Pelo Brasileirão, o Vasco também terá confrontos importantes para se estabilizar na tabela. No próximo sábado (24), a equipe recebe o Red Bull Bragantino e, no último compromisso antes da paralisação, encara o Atlético Mineiro, no dia 31, novamente em São Januário.

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A derrota para o Internacional na última rodada impediu o Vasco de se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela. Caso tivesse vencido, a equipe estaria na oitava colocação. Atualmente, ocupa o 13º lugar, com 20 pontos, ainda tentando abrir distância da zona de rebaixamento.

Inter soma 21 pontos no Brasileirão, enquanto Vasco possui 20 (Foto: Divulgação/Internacional)

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Após o revés diante do Inter, o técnico Renato Gaúcho destacou a evolução da equipe desde sua chegada e reforçou a importância da sequência antes da pausa.

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— Quando cheguei no Vasco, o time estava em último. Procurei ajustar algumas coisas e tirei o Vasco da zona de rebaixamento. Contra os cinco primeiros colocados, ganhamos 13 pontos. Demos um passo muito grande. O campeonato está muito embolado. Com duas vitórias, você sobe bastante, mas com uma derrota cai muito. Ainda teremos dois jogos antes da Copa e precisamos terminar essa primeira fase na parte de cima da tabela - afirmou o treinador.

Renato também revelou conversas com a diretoria em busca de reforços para a sequência da temporada.

— O Vasco está disputando três competições e está andando nas três. Tenho falado bastante com Pedrinho, Felipe e Admar para reforçar o grupo e ver o que eles podem me dar para a gente disputar mais — completou.

Com decisões importantes no cenário nacional e continental, o Vasco vê a reta final antes da pausa como fundamental para consolidar sua recuperação e ganhar confiança para o restante do ano.

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