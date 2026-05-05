Viagem do São Paulo para jogo na Sul-Americana é adiada após problemas no avião

O São Paulo precisou adiar sua viagem para o Chile, onde enfrenta o O'Higgins pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, após a aeronave do clube passar por problemas técnicos.

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O Tricolor enfrenta o time na quinta, mas viajaria nesta terça-feira (5). Ao chegar no aeroporto de Guarulhos, na capital paulista, a aeronave que levaria o time começou a apresentar problemas técnicos ainda no pátio.

Desta forma, o elenco treinará no SuperCT na manhã desta quarta-feira antes de seguir para Santiago. A programação inicial previa um trabalho no centro de treinamento da Universidad Católica nesta quarta-feira, dia 6.

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Assim que desembarcar na capital chilena, o que deve ocorrer no final da tarde de quarta-feira, a delegação seguirá diretamente para Rancagua, onde se concentrariam para o jogo contra o O'Higgins.

O restante da programação segue sem alterações, com o São Paulo retornando para o Brasil logo após o confronto com os chilenos, válido pela quarta rodada do Grupo C. A informação foi divulgada pelo clube nas redes sociais.

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Avião deu problema ainda no pátio (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Como foi o treino do São Paulo nesta terça

No centro de treinamento tricolor, as atividades foram divididas em dois grupos. Os titulares no confronto contra o Bahia fizeram exercícios regenerativos na parte interna, enquanto o restante trabalhou no gramado.

Após o aquecimento, o treinamento no campo contou com um enfrentamento entre duas equipes, em espaço reduzido, promovido pelo técnico Roger Machado e a sua comissão técnica.

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O São Paulo lidera o grupo na Sul-Americana, com sete pontos conquistados em três partidas, e terá pela frente o vice-líder da chave, que soma seis pontos. Visando esse conforto na tabela e os desgastes do time, que perdeu três jogadores por lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que Roger Machado vá a campo com um time mais alternativo. Inclusive, isso começou a ser conversado já nesta terça-feira (5).





